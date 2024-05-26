В Госдуме выступили за минимальный уровень доходов для повышения НДФЛ

Показатель, отметили в комитете, может составить не менее чем двукратный размер среднемесячной номинальной заработной платы по России. Депутаты призвали учитывать тот факт, что повышение налоговой нагрузки не коснулось подавляющего большинства жителей страны.

«Рекомендуется нижний порог шкалы установить исходя из дохода не менее чем двукратный размер среднемесячной номинальной заработной платы по Российской Федерации», - сказали в Госдуме, уточнив, что проанализировали все предложенные варианты.

Порог для применения налога на профессиональный доход, указали в комитете, составляет 2,4 миллиона рублей в год. Месячная сумма составит порядка 200 тысяч.

По данным Росстата, отметил «Интерфакс» , среднемесячная номинальная зачисленная зарплата в целом по экономике России на январь составляла порядка 75 тысяч рублей, а в феврале превысила 78 тысяч.