20 января 2025, 16:58

В Госдуме предложили создать криптовалюту «Жириновский»

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Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил создать криптовалюту «Жириновский» к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Принимая во внимание актуальность, а самое главное - креативность и яркость этой темы, тем более в преддверии 80-летнего юбилея Жириновского, считаю, что надо всесторонне этот вопрос изучить, исследовать с точки зрения его практической реализации», - заявил парламентарий.

Источником вдохновения для депутатов стал запуск Дональдом Трампом и его женой Меланией собственных мемкоинов. Нилов заявил, что Жириновский был похож на Трампа и политической дальновидностью, и креативностью, и темпераментом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил , что Жириновский не был предсказателем, но отличался широкой эрудицией и профессионально анализировал ситуацию. Именно поэтому прогнозы основателя ЛДПР часто сбываются, добавил глава государства.

Госдума РФ Криптовалюты Россия Владимир Жириновский ЛДПР
20 января 2025, 11:00
Стоимость биткоина превысила 109 тысяч долларов и побила исторический рекорд
Unsplash
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Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 109 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютной бирже биткоин подорожал на 1,69% к 09:58 по московскому времени - до 107 646,76 доллара. До этого показатель превышал отметку в 109 тысяч долларов.

Согласно данным CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю стоимость более чем по 20 биржам, цена биткоина росла на 1,7%.

IT-эксперт Антон Полилов ранее рассказал, что волатильность криптовалюты сильно зависит от новостей, интервью и заявлений официальных лиц. По словам специалиста, курс биткоина ничем не подкреплен, его стоимость определяется лишь спросом и предложением. Подобная ситуация наблюдается на рынке ценных бумаг - там ожидания определенных событий могут обрушить целые сектора.

Криптовалюты Рекорды
20 января 2025, 03:09
Назван съедающий доходность выгодных вкладов фактор
Freepik
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Банковские вклады даже с самыми выгодными ставками не приносят заявленный доход — его съедает инфляция. Об этом агентству «Прайм» сообщила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова, финансовый советник Мария Ермилова.

Она отметила, что банковские депозиты помогают сохранить сбережения. При текущем уровне ключевой ставки в 21% сейчас реально воспользоваться трех-шестимесячным депозитом под 23-25%. Таким образом, компенсируется обесценивание рубля и реальная инфляция.

Однако реальный заработок на деле может оказаться не таким высоким. Слабый рубль способен повлиять на стоимость товаров и услуг. Ермилова отметила, что банки уже снижают ставки по вкладам на фоне сохранения ключевой ставки. В итоге доходность будет зависеть от инфляции.

При условии снижения инфляции и укреплении рубля по нынешним высоким ставкам можно рассчитывать на неплохой доход, резюмировала аналитик.

Ранее финансист Светлана Фрумина сообщила, что в январе возможно увеличение инфляции на фоне дополнительных денежных выплат сотрудникам перед Новым годом.

Банковские вклады даже с самыми выгодными ставками не приносят заявленный доход - его съедает инфляция. Об этом агентству «Прайм» сообщила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова, финансовый советник Мария Ермилова.

Банки Рубль Доходы Инфляция
19 января 2025, 17:27
Глава ВТБ призвал к бойкоту системы SWIFT
Global Look Press
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России следует полностью отказаться от использования мировой системы межбанковских телекоммуникаций SWIFT. Об этом заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться от него и больше с ним не работать. Это прямая утечка информации к нашим недругам», - сказал он.

Костин добавил, что решить вопрос довольно просто с технологической точки зрения. Дело остается за административной частью и договоренностями сторон.

Ранее стало известно, что западные страны запустили работу по введению ограничений против российского аналога SWIFT. Санкции могут охватить финансовые организации, использующие созданную в 2014 году систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. СПФС применяют как минимум 557 банков в 20 государствах.

Банки Андрей Костин
19 января 2025, 04:14
В Госдуме оценили готовность бюджета к дополнительному повышению пенсий
РИА «Новости»
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Инфляция опередила прогнозы, поэтому правительство может доиндексировать пенсии россиян до 9,52%. Член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина сообщила РИА «Новости», что бюджет готов к новому повышению выплат.

«Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам», - сказала она.

Индексация, по словам Стенякиной, коснется 40 миллионов человек. Они уже получили прибавку в 7,3%, но инфляция составила 9,52%, поэтому правительство может до 1 февраля увеличить выплаты еще на 2,22%.

В ближайшие два года произойдут четыре индексации. В 2026 году пенсии повысятся в общей сложности на 10%, через год - еще на 8,1%. Сенатор Ольга Епифанова предупредила, что в некоторых случаях россияне могут лишиться выплат. Например, при переезде в другую страну и смене гражданства.

Инфляция опередила прогнозы, поэтому правительство может доиндексировать пенсии россиян до 9,52%. Член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина сообщила РИА «Новости» , что бюджет готов к новому повышению выплат.

Пенсия Бюджет России Пенсионеры Госдума РФ Депутаты Деньги Инфляция

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