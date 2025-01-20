В Госдуме предложили создать криптовалюту «Жириновский»

«Принимая во внимание актуальность, а самое главное - креативность и яркость этой темы, тем более в преддверии 80-летнего юбилея Жириновского, считаю, что надо всесторонне этот вопрос изучить, исследовать с точки зрения его практической реализации», - заявил парламентарий.

Источником вдохновения для депутатов стал запуск Дональдом Трампом и его женой Меланией собственных мемкоинов. Нилов заявил, что Жириновский был похож на Трампа и политической дальновидностью, и креативностью, и темпераментом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил , что Жириновский не был предсказателем, но отличался широкой эрудицией и профессионально анализировал ситуацию. Именно поэтому прогнозы основателя ЛДПР часто сбываются, добавил глава государства.