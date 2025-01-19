19 января 2025, 04:14

В Госдуме оценили готовность бюджета к дополнительному повышению пенсий

РИА «Новости»
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Инфляция опередила прогнозы, поэтому правительство может доиндексировать пенсии россиян до 9,52%. Член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина сообщила РИА «Новости», что бюджет готов к новому повышению выплат.

«Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам», - сказала она.

Индексация, по словам Стенякиной, коснется 40 миллионов человек. Они уже получили прибавку в 7,3%, но инфляция составила 9,52%, поэтому правительство может до 1 февраля увеличить выплаты еще на 2,22%.

В ближайшие два года произойдут четыре индексации. В 2026 году пенсии повысятся в общей сложности на 10%, через год - еще на 8,1%. Сенатор Ольга Епифанова предупредила, что в некоторых случаях россияне могут лишиться выплат. Например, при переезде в другую страну и смене гражданства.

Инфляция опередила прогнозы, поэтому правительство может доиндексировать пенсии россиян до 9,52%. Член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина сообщила РИА «Новости» , что бюджет готов к новому повышению выплат.

Пенсия Бюджет России Пенсионеры Госдума РФ Депутаты Деньги Инфляция
19 января 2025, 02:58
Запущенный Трампом мемкоин в 4 раза подскочил в цене
РИА «Новости»
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Менее чем за сутки существования выпущенная избранным президентом США Дональдом Трампом криптовалюта $TRUMP выросла в цене в четыре раза. Объем торгов составил более 10 миллиардов долларов, сообщило РИА «Новости».

Мемкоин стоимостью семь долларов вышел на криптобиржах в ночь на 18 января. В течение дня его курс вырос до 34,5 доллара, но потом немного снизился. На агрегаторе CoinMarketCap к 17:00 $TRUMP стоил 28 долларов, а объем торгов достиг почти 10,5 миллиарда долларов.

Трамп выпустил собственную криптовалюту по случаю победы на президентских выборах в ноябре 2024 года. В соцсетях политика появился призыв не рассматривать ее как инвестицию, а воспринимать как способ выражения убеждений и идеалов.

Шуточную криптовалюту выпустил также его соратник, бизнесмен Илон Маск. Она называется Dogecoin. Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин предупредил, что мемкоины являются спекулятивными активами.

Дональд Трамп Курс валют Деньги
17 января 2025, 23:05
В России зарегистрировали новую платежную систему «Пэйви»
РИА «Новости»
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Центробанк зарегистрировал новую платежную систему «Пэйви», которая стала первой в реестре регулятора в 2025 году. Об этом сообщили на сайте Банка России.

Оператором выступила компания «Пэйви», зарегистрированная во Владивостоке в феврале 2024 года. ее уставной капитал составил 21,1 миллиона рублей, а единственным бенефициаром, согласно данным ЕГРЮЛ, является Роман Вирич.

В настоящее время три сайта платежной системы пока не функционируют.

В прошлом году Банк России зарегистрировал всего три новые платежные системы - one2one, «Омнипэй» и «Мультитрансфер».

Ранее основатель компании «Страховой брокер AMsec24» Антон Мельцов рассказал, что ряд банков начал снижать ставки по вкладам , реагируя на изменение ключевой процентной ставки ЦБ и в целом экономической ситуации в стране и мире.

До этого главный аналитик Neomarkets Олег Калманович назвал маловероятным сценарий с заморозкой депозитов в 2025 году.

Банки Россия Деньги Центробанк
17 января 2025, 18:11
МВФ улучшил прогноз роста экономики России
РИА «Новости»
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Международный валютный фонд оценил рост российской экономики в 2024 году в 3,8% и улучшил прогноз по росту в 2025 году до 1,4%. Такие сведения привели в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Судя по новым данным, по итогам 2024 года валовый внутренний продукт страны вырос на 3,8%. В текущем году экономика России вырастет еще на 1,4%. Это показатель на 0,1 процентного пункта выше прошлого прогноза МВФ. Ожидания на 2026 год составили рост на 1,2%.

В декабре эксперты МВФ зафиксировали быстрый рост зарплат россиян и сильное частное потребление в России. Директор по коммуникациям фонда Джули Козак заявила, что в 2024 году российская экономика переживала перегрев.

Президент Владимир Путин ранее сообщил, что экономика страны обогнала Германию и другие государства Европы. По его словам, по итогам года рост ВВП России составит 4%.

Россия Экономика ВВП
15 января 2025, 22:59
Будет время передумать. Зачем нужен период охлаждения по потребкредитам?
РИА «Новости»
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В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, призванный уберечь россиян от спонтанных покупок и мошенников — между оформлением и получением потребительского кредита хотят ввести период охлаждения. Семейный клинический психолог, международный НЛП-тренер Инна Паустовская на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой рассказала, будет ли толк от такой меры.

Она отметила, что люди с разного рода зависимостями берут кредиты и микрозаймы действительно часто, особенно когда деньги нужны быстро.

«Та же самая игромания. когда нужно очень быстро получить какую-то сумму, - отсрочка во времени для них зачастую неприемлема. И оградить от подобного рода поступков действительно это может», - предположила Паустовская.

Подверженный эмоциональным всплескам человек, даже без зависимости и не игроман, по ее словам, получит шанс притормозить свои импульсивные действия, передумать, решить, что покупка на данный момент не так уж и нужна.

Для сумм до 200 тысяч рублей период охлаждения составит четыре часа, а для более крупных - двое суток. Психолог заметила, что такой срок достаточно невелик.

«Если человек принял решение, ему нужна эта покупка здесь и сейчас, то, скорее всего, он ее совершит даже при такой небольшой временной задержке», - заключила она.

Кредиты Деньги Покупки

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