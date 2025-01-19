В Госдуме оценили готовность бюджета к дополнительному повышению пенсий

«Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам», - сказала она.

Индексация, по словам Стенякиной, коснется 40 миллионов человек. Они уже получили прибавку в 7,3%, но инфляция составила 9,52%, поэтому правительство может до 1 февраля увеличить выплаты еще на 2,22%.

В ближайшие два года произойдут четыре индексации. В 2026 году пенсии повысятся в общей сложности на 10%, через год - еще на 8,1%. Сенатор Ольга Епифанова предупредила, что в некоторых случаях россияне могут лишиться выплат. Например, при переезде в другую страну и смене гражданства.

Инфляция опередила прогнозы, поэтому правительство может доиндексировать пенсии россиян до 9,52%. Член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина сообщила РИА «Новости» , что бюджет готов к новому повышению выплат.