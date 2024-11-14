14 ноября 2024, 15:33

В Госдуме не исключили, что ключевая ставка больше не вырастет

РИА «Новости»
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Центробанк повышал ключевую ставку, чтобы замедлить инфляцию, есть надежда, что дальнейшее ужесточение мер уже не понадобится. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил депутат Госдумы, член Национального финансового совета Банка России Анатолий Аксаков.

«Надеюсь, что 21% будет достаточно для этого, и в декабре регулятор ключевую ставку повышать не будет», - сообщил он.

Депутат не исключил, что со второго квартала следующего года начнется понижение ставки. Центробанк по-прежнему стремится вернуть инфляцию на уровень 4% в течение двух лет, добавил он.

Ранее регулятор опроверг заявление депутата от КПРФ Марии Прусаковой , что глава ЦБ Эльвира Набиуллина якобы пообещала снизить ключевую ставку в марте. Там заявили, что конкретных сроков для таких мер пока нет.

Госдума РФ Центробанк Инфляция
13 ноября 2024, 15:56
Трейдер Шарипкулов обвинил свояка в «рейдерском захвате» крупной трейдинговой компании
РИА «Новости»
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Трейдер и основатель крупной проп-трейдинговой компании «Лайт Инвест» Раиль Шарипкулов заявил, что его незаслуженно исключили из созданной им организации. Он рассказал 360.ru, что от дел его отстранил муж двоюродной сестры  — юрист и инвестор Валерий Ишназаров, а фирма после этого начала «скатываться» и терять миллионы.

Стал мешать компании Трейдер объяснил, что юридически организация оформлялась только на его родственника Валерия, хотя он не был трейдером и мало разбирался в этой теме.

«История начиналась в 2016 году, где мы с ним решили вместе открыть по моей инициативе, по моей идее, трейдинговую компанию. Я был трейдером. То есть я предложил эту идею, все условия. Все-все было мое, он был просто инвестором», - рассказал Шарипкулов.

По его словам, компания росла и развивалась, но между основателями стали возникать рабочие споры. В 2022 году предприниматели решили официально оформить равные доли в организации, однако перед заключением договора в 2024 году Ишназаров неожиданно отказался это делать и попросил родственника покинуть фирму, отметил Шарипкулов.

«Он начал мешать компании. Мы начали ссориться. И вот это дошло до юридического оформления», - подчеркнул он.

Ишназаров заявил собеседнику 360.ru, что тот якобы уделял мало времени управлению и развитию компании, поэтому не может получить в ней долю.

Трейдер опроверг эти обвинения и заверил, что сам обучал сотрудников и выстроил всю систему управления. В то же время он подтвердил, что не может ни на что претендовать в организации, так как все держалось на доверии, без официального оформления долей.

После ссоры и отстранения от дел Шарипкулов основал новую компанию.

Это больше не крупнейшая компания в России В результате работающие в «Лайт Инвест» трейдеры начали уходить, а организация потеряла более 100 миллионов рублей за последний месяц, добавил собеседник 360.ru.

«Эта компания скоро развалится, долго не проживет. Там никто не разбирается не в трейдинге, ни в маркетинге. Если остается тот же штат, то компания не сможет нормально существовать», - объяснил он.

Он подтвердил, что каждый год компания показывала рост, а теперь ее эффективность падает.

«Это больше не крупнейшая компания, это где-то третье-четвертое место по России будет. В четвертое-пятое, наверное, будет скатываться потихоньку», - выразил свое мнение трейдер.

По его словам, в прошлом Ишназаров уже пытался отобрать чужое предприятие - в 2010 году он получил условный срок в шесть лет за попытку рейдерского захвата помещения Союза художников Башкирии стоимостью 200 миллионов рублей.

Инвестиции Суд
13 ноября 2024, 02:55
Мещанский суд национализировал здание гостиницы «Москва»
РИА «Новости»
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Мещанский суд в Москве национализировал здание гостиницы «Москва», в котором находятся пятизвездочная отель Four Seasons Hotel Moscow, торговая галерея «Модный Сезон» и комплекс апартаментов. Об этом сообщил адвокат бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина Павел Хлюстов в беседе с РБК.

Эксперты оценивают стоимость здания в 5,5-6 миллиардов рублей. Приставы подали иск в апреле, сторона защиты планирует подать апелляционную жалобу.

До этого активы здания принадлежали Хотину. По мнению бизнесмена, требования приставов не основаны на нормах права.

Ранее стало известно, что в России арестовали имущество украинского миллиардера Александра Гереги. В прошлом году председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил о национализации имущества олигархов с Украины на полуострове. В собственность Крыма перешло более 130 объектов, которые принадлежали «РусЛайн Ко». Компания связана со структурами Гереги.

Адвокаты Отели Россия Москва
12 ноября 2024, 17:08
Стоимость Рижского вокзала оценили в миллиард рублей
РИА «Новости»
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РЖД на предстоящем заседании совета директоров обсудят возможность продажи Рижского вокзала. Компания оценила его примерно в один миллиард рублей, сообщил РБК.

Детали сделки и возможный покупатель объекта пока неизвестны. Вопрос реализации Рижского вокзала уже включали в повестку совета директоров в конце сентября. Причину продажи объекта РЖД не раскрывали. Представитель перевозчика давать комментарии изданию отказался.

Ранее компания приобрела 350 тысяч квадратных метров в небоскребе Moscow Towers в кластере «Москва-Сити». РЖД получили апартаменты, офисы и парковку. Гендиректор консалтинговой компании Remain Дмитрий Клапша прокомментировал покупку недвижимости и оценил приобретение компании в 160 миллиардов рублей.

Апартаменты располагаются на 56–62-м этажах высотки Moscow Towers, высота которой составляет 283 метра. Небоскреб возвели в 2024 году.

РЖД
12 ноября 2024, 12:23
«Некий тренд, в который играют люди». Почему цена на биткоин продолжит расти
Unsplash
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Цена на биткоин достигла исторического максимума в 89 тысяч долларов. Чего ожидать дальше и с чем связан такой рост, 360.ru рассказал аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

Он предположил, что цена продолжит расти и превысит 100 тысяч долларов, поскольку это сейчас выгодно тем, кто раскручивает криптовалюту.

«За биткоином ничего не стоит, поэтому это просто некий тренд, в который играют люди. Грубо говоря, этот рост обусловлен его популярностью. Чем больше он растет, тем он популярнее. Чем больше он популярный, тем больше людей в это дело вкладываются. Вот так вот эта механика работает», - объяснил Голубовский.

Он заявил, что скептически относится к биткоину, поскольку его стоимость ничем не подкрепляется, и назвал попытки спрогнозировать его стоимость «не аналитикой, а гаданием», а саму криптовалюту - «способом преобразования вычислительных мощностей энергии в пустоту».

Ранее источник агентства Bloomberg предположил, что рост цены вызван победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. Дело в том, что Трамп поддерживает криптовалюты и пообещал мягкое их регулирование.

Криптовалюты Деньги

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