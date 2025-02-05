В Госдуме цифровой рубль назвали безопасным инструментом для долгосрочного хранения

Парламентарий напомнил, что каждый цифровой рубль будет помечен уникальным кодом, с помощью которого россияне смогут точно определять, через какие счета он проходил, кто им владел и где он находился в каждый временной промежуток.

Эта информация будет фиксироваться в системе Центрального банка, что лишит мошенников возможности размывать следы преступлений через цепочку переводов.

«С цифровым рублем такой сценарий не работает: если деньги украдены, их движение можно полностью проследить, заблокировать и вернуть законному владельцу. <…> То есть цифровой рубль создает более безопасную среду для граждан, исключает возможность анонимного обмана, защищает средства от необратимых хищений и делает финансовые потоки контролируемыми на государственном уровне», - сказал Гаврилов.

Накануне Центробанк заявил, что слухи об отказе от наличных рублях и принудительном переводе россиян на цифровые рубли являются очередным мифом, который не соответствует действительности.