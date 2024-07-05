05 июля 2024, 19:12

В Германии задержали злоумышленников, вымогавших деньги у семьи Шумахера

Global Look Press
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В Германии задержали четырех человек, вымогавших у семьи семикратного чемпиона мира в классе «Формула-1» Михаэля Шумахера 15 миллионов евро. Об этом сообщило издание Bild.

Вымогатели пытались шантажировать семью прославленного автогонщика приватными фотографиями. По данным следствия, один из задержанных работал в службе безопасности бывшего пилота и занимался оцифровкой частных фото его семьи.

Шумахер получил тяжелую травму головы в конце 2013 года, катаясь с семьей на горных лыжах на французском курорте Мерибель, и 250 дней провел в медицинской коме. С тех пор о его состоянии практически ничего не известно, его семья не дает комментариев и допускает к нему лишь очень ограниченный круг людей.

В конце прошлого года младший брат Шумахера Ральф , тоже автогонщик, рассказал, что скучает по нему и что теперь «все не так, как раньше». Он отметил, что брат вряд ли полностью восстановится от полученной травмы.

Германия Формула 1
05 июля 2024, 10:20
Индийская армия получила 35 тысяч автоматов АК-203 совместного производства
РИА «Новости»
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Российско-индийское совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited передало министерству обороны Индии 35 тысяч автоматов Калашникова АК-203. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«„Ростех“ производит широкую линейку вооружения, которое подтвердило свою эффективность в реальных боевых условиях, в том числе новейшее стрелковое оружие. Сегодня Индия - первый иностранный заказчик, который начал выпускать у себя „двухсотую“ серию автоматов Калашникова», - отметил гендиректор корпорации Сергей Чемезов.

По его словам, в проект заложили полную локализацию производства, что дает России конкурентное преимущество как поставщику оборонных решений. Производство осуществляется в индийском штате Уттар-Прадеш с соблюдением эксклюзивных российских технологий на сертифицированном оборудовании.

Автомат Калашникова АК-203 - версия АК-200 с калибром 7,62×39 мм вместо 5,45×39. Вместе с тем модификация сохраняет простоту и надежность, характерную для всей линейки.

«Российско-индийское совместное предприятие - яркий пример плодотворного сотрудничества наших стран в оборонной сфере», - заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Сегодня две страны продолжают реализацию проектов по направлению военно-технического сотрудничества. В основе текущих и перспективных программ - максимальная нацеленность сторон на технологическое взаимодействие.

Индия Ростех Россия Оружие Армия
05 июля 2024, 09:16
После прошлогоднего снижения товарооборот России с Ираном снова возрос — Путин
РИА «Новости»
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Товарооборот между Россией и Ираном возобновил рост, увеличившись на 14%. Президент Владимир Путин заявил об этом на встрече с исполняющим обязанности главы исполнительной власти республики Мохаммадом Мохбером на полях саммита ШОС, сообщила пресс-служба Кремля.

«Хочу отметить, что в прошлом году у нас несколько скорректировался уровень товарооборота, он снизился, но в текущем году он вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказали он.

Путин назвал российско-иранские отношения дружественными и конструктивными. Президент выразил уверенность в том, что они продолжат укрепляться, независимо от итогов президентских выборов в Иране , в том числе благодаря соглашению о свободной торговле с ЕврАзЭС. По его словам, обе страны стремятся к соблюдению международных норм, созданию многополярного мироустройства и сохранению роли ООН.

Россия и Иран перейдут на офшорный риал в торговых расчетах. Новый проект анонсировал Центробанк республики.

Экспорт Международные отношения Торговля Россия Иран Экономика
05 июля 2024, 07:38
Максимальную сумму IT-ипотеки предложили сократить вдвое
РИА «Новости»
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В правительстве обсудили сокращение максимальной суммы IT-ипотеки вдвое, до девяти миллионов рублей. По задумке чиновников, это позволит простимулировать реализацию программы в регионах, сообщил РБК.

По информации близкого к Минцифры источника издания, 40% ссуд по программе IT-ипотеки со ставкой 5% выдали в Москве. В правительстве предложили сократить лимит суммы с 18 до девяти миллионов рублей или принять другие меры стимулирования в регионах.

«Это обсуждается. Обсуждаются вообще разные варианты [изменения параметров], в том числе ставка», - подтвердил замглавы Минфина Иван Чебесков.

Он заявил, что программу в том или ином виде продлят. По словам чиновника, правительство примет решение в ближайшее время.

Программу IT-ипотеки запустили в 2022 году. В одном только Подмосковье за первые два месяца приняли более тысячи заявок.

Кредиты Ипотека Деньги Правительство РФ Льготная ипотека
05 июля 2024, 07:18
Военную пенсию в России проиндексируют на 600 рублей
РИА «Новости»
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В октябре в России на 5,1% повысят пенсию военным. После индексации она составит 41,6 тысячи рублей, сообщила Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Средняя пенсия на сегодняшний день у военных пенсионеров составляет примерно 41 тысячу рублей, будет составлять в среднем 41,6 тысячи рублей. Но по категориям, конечно, она разнится», - сказала она.

Бессараб заявила, что изначально планировали провести индексацию на гораздо меньшую сумму. Однако Росстат заявил об инфляции на 5,1%, и эти данные взяли за основу. Депутат добавила, что теперь замещение денежного довольствия военных пенсионеров достигнет 89,83%.

Совфед одобрил возобновление индексации выплат работающим пенсионерам. Их начнут повышать с февраля 2025 года.

Пенсия Пенсионеры Военные Депутаты Деньги

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