В Германии задержали злоумышленников, вымогавших деньги у семьи Шумахера

Вымогатели пытались шантажировать семью прославленного автогонщика приватными фотографиями. По данным следствия, один из задержанных работал в службе безопасности бывшего пилота и занимался оцифровкой частных фото его семьи.

Шумахер получил тяжелую травму головы в конце 2013 года, катаясь с семьей на горных лыжах на французском курорте Мерибель, и 250 дней провел в медицинской коме. С тех пор о его состоянии практически ничего не известно, его семья не дает комментариев и допускает к нему лишь очень ограниченный круг людей.

В конце прошлого года младший брат Шумахера Ральф , тоже автогонщик, рассказал, что скучает по нему и что теперь «все не так, как раньше». Он отметил, что брат вряд ли полностью восстановится от полученной травмы.