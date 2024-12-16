В ГД призвали изменить кредитно-денежную политику Центробанка

Клиенты ряда российских банков пожаловались на резкое сокращение лимитов по кредитным картам в несколько раз или даже до нуля. Об этом сообщили «Известия».

Причиной могло стать ограничение Центробанка для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. В частности, клиенту Альфу-банка уменьшили кредитную сумму с 200 тысяч до 10 тысяч рублей. С такой ситуацией также столкнулись держатели кредиток ВТБ.

Источник отметил, что финансовым организациям держать кредитки с бесплатным периодом невыгодно, потому что ставки по потребительским займам уже превышают 30%.

В условиях роста ставок по вкладам банкам приходится подстраиваться - повышать комиссии, либо снижать лимиты по кешбэку или сокращать грейс-период.

Ранее стало известно, что на протяжении последних четырех месяцев российские банки на фоне высоких ставок уменьшают сроки кредитов. Срок кредита в июле в среднем составлял 72 месяца, а к ноябрю сократился до 35 месяцев. Схожую тенденцию заметили в сегменте автокредитования.