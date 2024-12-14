В ГД предложили выплачивать 13-ю пенсию. Средства хотят выделять к определенной дате

Такой законопроект депутаты намерены внести в 2025 году. Тринадцатую пенсию хотят приурочить ко дню рождения пенсионеров. Тот же документ уже предлагали для рассмотрения в 2023 году - его не приняли из-за юридических ошибок. По словам депутата, все замечания были учтены.

Законопроект предусматривает ежегодную единовременную выплату пенсионерам, совпадающую с их днем рождения, подчеркнул Чернышев. Он отметил, что такая мера должна подчеркнуть внимание государства к пожилым людям.

Выплату хотят распространить на все категории пенсионеров. Размер 13-й пенсии будет определен суммой стандартных ежемесячных пенсионных выплат гражданину.

Депутаты не в первый раз заводят речь о 13-й пенсии. Аналогичную инициативу выдвигал глава «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов еще в 2022 году. Он же, как писала газета РБК , направлял такой проект на отзыв в правительство и в 2021 году.

Пенсии у россиян вырастут уже с января. Также власти анонсировали и новые надбавки по выплатам.