18 июля 2024, 11:11

В Евросоюзе повысят пошлины на китайские электромобили

Unsplash
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Евросоюз с 12 июля увеличил пошлины для китайских электромобилей и автопроизводителей, имеющих заводы в Китае. Об этом сообщило издание The Economist.

Размер пошлины будет различаться в зависимости от производителя. Если для BYD она составит 17%, то для SAIC - 38%. В ЕС объяснили это числом субсидий, полученных компаниями от правительства Китая, и их сотрудничеством с союзом.

Министерство коммерции Китая уже пообещало подать жалобу во Всемирную торговую организацию из-за подобных ограничений.

Как сообщило РИА «Новости» , если в 2019 году доля китайских электромобилей на европейском рынке составляла меньше процента, то к 2023 году она выросла более чем в восемь раз, а к 2025-му ожидают, что продукция из Китая займет 15% рынка.

В июне глава евродипломатии Жозеп Боррель был вынужден признать, что у ЕС нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию.

Пошлины Евросоюз Китай Электромобили
17 июля 2024, 13:51
Путин предложил обсудить вопросы использования цифровых валют
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Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством в среду предложил обсудить вопрос использования цифровых валют. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Речь идет о пробном использовании цифрового рубля. По сути, это еще одна форма национальной денежной единицы. Его плюс в том, что граждане смогут пользоваться цифровым рублем вне зависимости от того, в каком банке открыт счет», - сказал он.

Путин добавил, что в проекте принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торговых предприятия. По состоянию на 1 июля в системе совершили свыше 27 тысяч переводов и порядка семи тысяч оплаты услуг.

«Платформа показала работоспособность и функциональность. Нужно перейти к более широкому внедрению цифрового рубля в хозяйственной сфере», - добавил глава государства.

Президент отметил, что цифровые валюты стали перспективным и динамичным направлением, которое становится все более востребованным в мире.

«Это действительно очень динамичное, перспективное направление современной экономики. Со стороны бизнеса, граждан и инвесторов во всем мире оно становится более востребованным», - подчеркнул он.

Ранее ЦБ анонсировал массовое внедрение цифрового рубля в 2025 году.

Криптовалюты Россия Владимир Путин Цифровой рубль
16 июля 2024, 23:05
Названы пять категорий пенсионеров, которым повысят выплаты с 1 августа
РИА «Новости»
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В августе пенсии увеличат пяти категориям россиян, в частности, тем, кто работал в прошлом году. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, в 2023 году работавших пенсионеров оказалось около восьми миллионов человек, но не исключено, что их число будет больше, так как люди могли работать в рамках сезонной занятости и потому не попасть в статистику.

«Сумма корректировки у каждого пенсионера будет индивидуальной, так как зависит от взносов, которые уплатил работодатель, и стоимости пенсионного балла на момент выхода на пенсию», - добавил Балынин.

Вторая категория пенсионеров - это люди, которым в июле исполнилось 80 лет или же установили первую группу инвалидности.

Как рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Ирина Блинкова, им автоматически удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии - на 8 134,88 рубля. Но двойного повышения не будет, если первую группу присвоят пенсионеру, которому уже исполнилось 80 лет.

Доплаты к пенсиям также получат члены летных экипажей гражданских самолетов и работников угольной отрасли. Кроме того, размер выплаты увеличится у тех, кто получает накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты, но в зависимости от доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений.

Ранее доцент РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева предупредила, что маленькие пенсии получат люди, которые не были официально трудоустроены.

Пенсия Пенсионеры Россия Деньги
15 июля 2024, 20:32
Компания Yandex N.V. вышла из состава акционеров «Яндекса» после второго этапа сделки
РИА «Новости»
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Нидерландская структура Yandex N.V. завершила сделку по продаже своей доли в российском «Яндексе» и вышла из состава акционеров группы. Мосбиржа возобновит торги ценными бумагами МКПАО «Яндекс» 24 июля после завершения переноса юридического адреса компании. Об этом сообщила пресс-служба МКПАО «Яндекс.

«Нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса „Яндекса“ и полностью вышла из состава акционеров группы. До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды „Яндекса“», - указали в релизе.

Новый владелец «Яндекса» - закрытый паевый инвестиционный фонд «Консорциум. Первый» - в комментарии газете «Ведомости» объявил, что полностью рассчитался с Yandex N.V. по сделкам о выкупе акций. Иностранные инвесторы получили свои средства через брокеров или напрямую.

В релизе нидерландской компании подтвердили смену названия на Nebius Group после согласования с акционерами. Также в документе указали, что в рамках второго этапа сделки фирма продала 28% оставшегося пакета «Яндекса» за 2,8 миллиарда долларов. Часть средств она получила в китайских юанях.

В ближайшие дни фирма представит данные о сохранившихся за ней иностранных активах, которые она продолжит развивать, а также представит акционерам новую управленческую команду.

Об одобрении правительственной подкомиссии по продаже нидерландской фирмой Yandex N.V. российского бизнеса «Яндекса» стало известно в начале марта этого года. Сделку предварительно оценили в 457,3 миллиарда рублей.

Яндекс Россия Бизнес Нидерланды
15 июля 2024, 19:13
ЦБ оставит россиян без валютных курсов
РИА «Новости»
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Данные об объемах торгов иностранными валютами по сделкам вне биржи больше не появятся на сайте и других информационных площадках Центрального банка России. Как пояснили в пресс-службе ведомства, решение приняли из-за усиления санкционного влияния.

«Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами „завтра“», - указал регулятор.

Центробанк перешел на внебиржевой курс рубля по отношению к доллару и евро после прекращения торгов этими видами валют на Московской бирже, подпавшей под санкции Минфина США. За основу нового курса регулятор брал объемы сделок, которые проводили банки.

Министерство финансов США включило Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий в санкционный список 12 июня. После этого торговая площадка приостановила все сделки с использованием доллара и евро.

Попавшую под заморозку валюту клиентов Мосбиржа вернет, но только после конвертации в рубли по курсу, установленному на 13 июня.

Курс валют Курс доллара Курс евро Центробанк

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