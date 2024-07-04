В Центробанке допустили обсуждение повышения ключевой ставки

«На заседании в июне обсуждались возможность, целесообразность повышения до 17% или даже до 18% - скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании», - сказал он.

По его словам, от поступающих данных будет зависеть, нужны ли перемены. В июне Центробанк четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку. Она составляет 16% годовых.

Заботкин также рассказал об инфляции. Ее постепенное снижение ожидают под конец лета. Он уточнил, что пик роста цен выпадет на июль.

Как заметил глава правления Сбербанка Герман Греф , пока в стране сохранятся высокие процентные ставки. По его мнению, в конце года можно будет оценить дальнейшее развитие ситуации.