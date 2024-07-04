В ЦБ заявили об ослаблении аргументов в пользу сохранения ключевой ставки

О том, что Банк России в июле будет обсуждать повышение ключевой ставки до 17-18% годовых Заботкин также сообщил в эфире «России 24».

В июне ее сохранили на уровне 16% в четвертый раз подряд, напомнил он. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что в регуляторе рассматривали и вариант оставить ее в том же значении, и вариант поднять на один-два процентных пункта.

«Скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании, потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных», - заключил Заботкин.

Прогнозами о ключевой ставки он поделился с журналистами в кулуарах Финансового конгресса Центробанка.

«Аргументы в пользу повышения ключевой ставки для обеспечения дополнительной жесткости ДКП становятся еще более весомыми, чем они были в июне», - указал Заботкин.

По его словам, более контактный диапазон решений будет определять набором данных, который регулятор получит на 26 июля.

«Аргументы в пользу сохранения ставки заметно ослабли», - констатировал зампред ЦБ.