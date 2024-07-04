04 июля 2024, 12:24

В ЦБ заявили об ослаблении аргументов в пользу сохранения ключевой ставки

РИА «Новости»
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Аргументы для сохранения ключевой ставки Центробанка заметно ослабли на июльском заседании совета директоров, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. По его словам, доводы в пользу ее повышения становятся более весомыми, сообщил ТАСС.

О том, что Банк России в июле будет обсуждать повышение ключевой ставки до 17-18% годовых Заботкин также сообщил в эфире «России 24».

В июне ее сохранили на уровне 16% в четвертый раз подряд, напомнил он. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что в регуляторе рассматривали и вариант оставить ее в том же значении, и вариант поднять на один-два процентных пункта.

«Скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании, потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных», - заключил Заботкин.

Прогнозами о ключевой ставки он поделился с журналистами в кулуарах Финансового конгресса Центробанка.

«Аргументы в пользу повышения ключевой ставки для обеспечения дополнительной жесткости ДКП становятся еще более весомыми, чем они были в июне», - указал Заботкин.

По его словам, более контактный диапазон решений будет определять набором данных, который регулятор получит на 26 июля.

«Аргументы в пользу сохранения ставки заметно ослабли», - констатировал зампред ЦБ.

ЦБ РФ Экономика
04 июля 2024, 10:42
В Центробанке допустили обсуждение повышения ключевой ставки
РИА «Новости»
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Центробанк может приступить к обсуждению повышения ключевой ставки до 17-18% годовых в июле. Такое заявление сделал заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин в эфире канала «Россия 24».

«На заседании в июне обсуждались возможность, целесообразность повышения до 17% или даже до 18% - скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании», - сказал он.

По его словам, от поступающих данных будет зависеть, нужны ли перемены. В июне Центробанк четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку. Она составляет 16% годовых.

Заботкин также рассказал об инфляции. Ее постепенное снижение ожидают под конец лета. Он уточнил, что пик роста цен выпадет на июль.

Как заметил глава правления Сбербанка Герман Греф , пока в стране сохранятся высокие процентные ставки. По его мнению, в конце года можно будет оценить дальнейшее развитие ситуации.

Центробанк
04 июля 2024, 10:27
Турецкий экономист заявил, что торговля с Россией в нацвалютах не работает
РИА «Новости»
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Решение между Россией и Турцией о торговле в нацвалютах, принятое ранее, до сих пор не выполнено. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на турецкого экономического обозревателя Тайлана Беюкшахина.

Решение между Россией и Турцией о торговле в нацвалютах, принятое ранее, до сих пор не выполнено. Об этом сообщило агентство « Прайм » со ссылкой на турецкого экономического обозревателя Тайлана Беюкшахина.

«Необходимы четкие решения по турецкой лире и рублю. Решение о торговле в местных валютах, которое было достигнуто в принципе в прошлом, до сих пор не выполнено», - заявил эксперт.

Он призвал правительства обеих стран ответить на вопросы о статусе своп-платежей и связанных с ними целях.

«Если хотя бы на эти вопросы будут даны ответы, это поможет и тем, кто хочет вести взаимную торговлю. Ведь мы знаем, что некоторые торговцы не решаются экспортировать или импортировать товары из-за проблем с платежами», - подчеркнул он.

Ранее в Кремле назвали невозможным посредничество Турции на переговорах по Украине.

Турция Торговля Россия
04 июля 2024, 10:10
Центробанк оценил перспективы снижения инфляции в 2024 году
РИА «Новости»
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Постепенное снижение инфляции в России начнется к концу лета. Рост цен достигнет пика в июле, заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин в эфире телеканала «Россия 24». Его процитировало РИА «Новости».

Представитель регулятора объяснил достижение пиковых значений инфляции тем, что именно в июле повысили тарифы ЖКХ. Он сказал, что это сильно скажется на годовом показателе. В дальнейшем, по словам Заботкина, по мере ужесточения денежно-кредитных условий и исключения из расчетов данных за август–ноябрь прошлого года ситуация стабилизируется.

«Мы рассчитываем увидеть постепенное снижение годовой инфляции, начиная с августа-сентября», - сказал он.

Заботкин допустил, что на ближайшем заседании Центробанка вновь обсудят повышение ключевой ставки до 17% или 18% годовых. Индексацию рассматривали в июне, но решили четвертый раз подряд сохранить ставку на уровне 16%.

Деньги Центробанк Инфляция
04 июля 2024, 07:51
Греф высказался о возможном снижении ключевой ставки в России
РИА «Новости»
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Глава правления Сбербанка Герман Греф заявил, что в России пока что сохраняется период высоких процентных ставок. В четвертом квартале можно будет оценить дальнейшее развитие ситуации, сообщил он «Интерфаксу».

Греф отметил, что от ситуации на рынке цен будут зависеть сроки борьбы с инфляцией. При этом на дынный момент оснований для снижения ставок нет.

«Посмотрим, что будет происходить в четвертом квартале», - ответил председатель правления Сбербанка на соответствующий вопрос.

Ранее заместитель председателя Центробанка Кирилл Тремасов не исключил повышение ключевой ставки более чем на 100 базисных пунктов, если в этом будет такая необходимость.

Сбербанк Россия Инфляция

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