В ЦБ снова заговорили о повышении ключевой ставки

«Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки , но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено», - отметила она.

Набиуллина объяснила, что появился новый проинфляционный фактор. Глава ЦБ также напомнила о ситуации с курсом валют и по-прежнему высоком росте цен.

«Но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов», - подчеркнула она.

В Центробанке, добавила Набиуллина, обращают внимание на уточнение планов банков по кредитованию и обязательно примут их во внимание. Больше новых данных регулятор получит перед заседанием совета директоров ЦБ.