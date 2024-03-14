В ЦБ назвали сроки возможного максимума инфляции в России

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«Что касается возможных максимумов годовой инфляции, то мы предполагаем, что они могут случиться во втором квартале этого года», - указал он.

Сейчас инфляция замедлилась, продолжил Ганган, однако все равно остается выше целевых показателей.

Вместе с тем, по словам специалиста, нынешние инфляционные тенденции соответствуют базовому прогнозу, который Банк России заложил на 2024-й.