В ЦБ назвали сроки возможного максимума инфляции в России
Пик годовой инфляции в России ожидают во втором квартале 2024 года. С таким прогнозом выступил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган, сообщил ТАСС.
«Что касается возможных максимумов годовой инфляции, то мы предполагаем, что они могут случиться во втором квартале этого года», - указал он.
Сейчас инфляция замедлилась, продолжил Ганган, однако все равно остается выше целевых показателей.
Вместе с тем, по словам специалиста, нынешние инфляционные тенденции соответствуют базовому прогнозу, который Банк России заложил на 2024-й.