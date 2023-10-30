Увеличилось число россиян, выплачивающих другие кредиты вместе с ипотекой

По данным бюро кредитных историй, в первом полугодии 2023-го число заемщиков в России по всем видам кредитов достигло 47 миллионов, указали в Центробанке. Количество людей, у которых есть три займа и более, выросло до 11,2 миллиона человек.

«Количество заемщиков, имеющих дополнительно к ипотеке хотя бы один необеспеченный кредит, растет четвертый квартал подряд», - отметили в ЦБ.

К 1 июля 2023 года доля таких заемщиков среди всех россиян, у которых есть ипотека, достигла 46%. За год показатель повысился на пять процентных пунктов.

По данным Банка России, кредит на ремонт мог взять каждый четвертый ипотечный заемщик. У восьми из 10 людей, оформивших ипотеку во втором квартале 2023-го, уже был потребительский кредит, добавили в Центробанке.

Регулятор ранее предложил российскому правительству поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что российский ипотечный рынок находится в стадии перегрева, поэтому необходимо снизить риски дефолта.