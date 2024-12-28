28 декабря 2024, 16:53

Увеличилось число готовых подключиться к «пилоту» цифрового рубля банков

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К «пилоту» цифрового рубля присоединились «Т-банк» и Сбербанк присоединились к пилоту цифрового рубля. Эта информация появилась в материалах ЦБ.

В опубликованной регулятором таблице теперь значатся 15 банков-участников «пилота» операций с реальными цифровыми рублями. Ранее этот список состоял из 13 организаций, которые подтвердили свою техническую готовность к тестированию.

Цифровой рубль - это форма российской валюты, которую Центробанк намерен выпускать в качестве дополнения к существующим формам денег. Все они будут равноценными: один наличный рубль будет равен одному безналичному и одному цифровому рублю.

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов ранее заметил, что сейчас активно развиваются цифровые технологии , но наличные деньги остаются востребованными и страна не планирует от них отказываться.

28 декабря 2024, 14:53
Госдолг США за год вырос на 2,4 триллиона долларов
Unsplash
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Госдолг США за год вырос на 2,4 триллиона долларов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Общая сумма задолженности превысила 36 триллионов долларов. Для сравнения, заимствования России составляют 286,3 миллиарда - в 126 раз меньше.

Ранее Контрольно-бюджетное управление США обратилось к конгрессу с призывом отменить законодательно установленный потолок госдолга и привязать объем заимствований к изменениям доходов и расходов правительства. По его мнению, дефолт повлечет за собой серьезные последствия не только для страны, но и для всего мира.

В конце ноября Япония и Китай - крупнейшие держатели американского госдолга - начали распродажу значительной части облигаций США. Японцы продали ценные бумаги на 61,9 миллиарда долларов, а китайцы - на 51,3.

США Доллары США Госдолг
27 декабря 2024, 08:42
«Не сделает людей богаче». В ЦБ объяснили, почему нельзя напечатать и раздать всем деньги
Global Look Press
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Массовая раздача денег россиянам только разгонит инфляцию, которая сейчас и так находится на высоком уровне. Об этом заявили в официальном Telegram-канале Центробанка России.

Сотрудникам ЦБ задали вопрос о том, почему просто нельзя напечатать деньги и раздать их всем гражданам, чтобы все стали богаче.

В регуляторе ответили, что такое решение сможет улучшить финансовое положение только одного человека, но в масштабе всей экономики государства работать не будет. Увеличение возможностей покупателей повлечет за собой спрос на товары, количество которых при этом не изменится.

«Результат очевиден - продавцы просто поднимут цены. То есть мы сможем купить то же самое количество товаров, но за большее количество денег. Одним словом, массовая раздача денег не делает людей богачей, а только разгоняет инфляцию», - ответили представители Центробанка.

Ранее Банк России отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест». Он занимал 168 место в банковской системе страны по величине активов. Решение об отзыве лицензии приняли из-за нарушения кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Россия Центробанк Экономика
27 декабря 2024, 05:17
Россиянам объяснили, сколько денег нужно иметь на депозитах, чтобы жить на проценты
Pixabay
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Уровень ставок по вкладам дает возможность жить на проценты, но для этого необходимо иметь на депозите определенную сумму денег. Об этом агентству «Прайм» рассказал главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Возможность стать рантье зависит от уровня расходов и ставок по депозитам, отметил специалист. Если домохозяйству требуется на обязательные расходы около 100 тысяч рублей, то при ставке по вкладу 20% и ежемесячной выплате, на депозите должно лежать более 6,7 миллиона рублей.

Если ставка снизится до 10%, то на тот же уровень дохода потребуется положить на депозит около 13,6 миллиона рублей. Также необходимо помнить об инфляции, отметил аналитик. Стабильный приток денег сможет обеспечить вклад на три-пять лет с выгодными условиями, заявил Зварич.

Несмотря на снижение ставок со стороны некоторых банков, вклады все еще выше доходности по акциям. Средняя доходность рублевых депозитов на полгода составляет 22,47%, а на год - 21,35%, рассказал основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

Банки Рубль Доходы Деньги Инфляция
20 декабря 2024, 01:10
Россиянам объяснили, как выгодно вложить миллион рублей
РИА «Новости»
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Наибольшую доходность с одного миллиона рублей в 2025 году принесет банковский вклад на полгода. Экономист, экс-глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов сообщил об этом в интервью РБК.

«Банковский депозит в надежном банке на шесть месяцев», - сказал он.

Экономист спрогнозировал ослабление рубля в будущем году на 10-15%. По этой причине он счел бессмысленным хранение сбережений в наличных долларах. Фондовый рынок Задорнов назвал совершенно непривлекательным по сравнению с депозитами под 25%, а разговоры о приватизации смешными.

Аналогичный совет дала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили. Она сообщила, что перед Новым годом банки повысят ставки по вкладам, и рекомендовала не упустить момент. По словам специалиста, выгодней всего открыть накопительный счет.

Банки Деньги Экономика

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