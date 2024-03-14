14 марта 2024, 18:30

Увеличение вычетов по НДФЛ на детей заработает в России с 2025 года

РИА «Новости»
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Повышение вычетов по НДФЛ в два раза на детей заработает в России с 2025 года и охватит около 10 миллионов родителей и опекунов. Об этом на совещании с правительством сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мера начнет действовать с 2025 года, охватит около 10 миллионов родителей и опекунов в год. По предварительной оценке, совокупно в семьях останется более 35 миллиардов рублей», - уточнила она.

По словам вице-премьера, размер годового дохода, до превышения которого применяется такие вычеты, увеличится с 350 до 450 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию выступил с предложением увеличить налоговый вычет на второго и каждого следующего ребенка в два раза.

Дети Налоги Россия НДФЛ
14 марта 2024, 17:59
МРОТ в России увеличат вдвое к 2030 году
РИА «Новости»
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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году в России должен вырасти вдвое. Об этом заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова доложила президенту Владимиру Путину в ходе совещания с правительством.

«К 2030 году МРОТ должен вырасти вдвое - до 35 тысяч рублей, чтобы позитивно отразиться на заработных платах в бюджетной сфере и экономике в целом, и увеличении социальных пособий», - сказала она.

Голикова также заверила, что все поручения президента будут выполнены.

Ранее Путин анонсировал существенное повышение МРОТ в 2024 году.

С января индексация МРОТ составила 18,5% - до 19 242 рублей. Соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой с 2025 года составит не менее 48%.

Россия Владимир Путин МРОТ в РФ Экономика
14 марта 2024, 16:51
Стали известны детали сделки по покупке Росбанка
РИА «Новости»
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Сделка по приобретению Росбанка подразумевает объединение в группы «Тинькофф» с сохранением названий и лицензий. Об этом РИА «Новости» сообщил источник.

«Тинькофф» 14 марта объявил о намерении приобрести Росбанк. Для этой цели группа проведет дополнительную эмиссию акций, но стоимость сделки не раскрывается.

«В данном случае речь идет именно о создании банковской группы, в которой оба кредитных учреждения сохранят название и лицензию», - отметил источник.

Согласно презентации «Тинькофф», новая группа после объединения войдет в топ-5 в России по кредитам, средствам и капиталу физических лиц.

Крупнейший акционер Росбанка Владимир Потанин отметил, что считает перспективной идею интеграции банков, его слова привел «Интерфакс».

«Предложения по интеграции Росбанка и „Тинькофф“ видится перспективным. Его результатом станет появление банковской группы, которая будет способна обеспечить клиентам доступ к уникальному набору финансовых услуг», - сказал он.

В конце февраля головная структура «Тинькофф» переехала с Кипра в Россию.

Банки Россия
14 марта 2024, 10:38
В ЦБ назвали сроки возможного максимума инфляции в России
РИА «Новости»
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Пик годовой инфляции в России ожидают во втором квартале 2024 года. С таким прогнозом выступил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган, сообщил ТАСС.

«Что касается возможных максимумов годовой инфляции, то мы предполагаем, что они могут случиться во втором квартале этого года», - указал он.

Сейчас инфляция замедлилась, продолжил Ганган, однако все равно остается выше целевых показателей.

Вместе с тем, по словам специалиста, нынешние инфляционные тенденции соответствуют базовому прогнозу, который Банк России заложил на 2024-й.

ЦБ РФ Россия Инфляция
14 марта 2024, 06:56
Доход бюджета России от приватизации увеличат в 100 раз
РИА «Новости»
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Расходы федерального бюджета возросли, и в правительстве предложили увеличить доходы от приватизации и управления государственным имуществом. Министр финансов Антон Силуанов на коллегии Росимущества ведомства заявил о планах повысить их почти в 100 раз, сообщил «Коммерсант».

«Поступление дополнительных доходов и средств от приватизации у нас в этом году в бюджете - чуть больше одного миллиарда. Мы считаем, что цифра должна быть скорректирована - не менее 100 миллиардов рублей мы ставим задачу сформировать», - сказал он.

В плановый бюджет на 2024–2026 годы доходы от приватизации заложили на уровне 1,2 миллиарда в год. Антон Силуанов сообщил, что в правительственный список на возможную реализацию внесли около 30 компаний с госучастием. Министр поручил повысить эффективность управления активами и увеличить продажи неэффективно управляемого имущества.

Федеральный бюджет на 2024 год утвердили с расходами в размере 36,66 триллиона рублей, доходами 35,065 триллиона. На продление льготных программ ипотеки , по подсчетам Минфина, потребуется еще около одного триллиона рублей.

Бюджет России Минфин РФ Россия Деньги Антон Силуанов

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