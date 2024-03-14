Увеличение вычетов по НДФЛ на детей заработает в России с 2025 года

«Мера начнет действовать с 2025 года, охватит около 10 миллионов родителей и опекунов в год. По предварительной оценке, совокупно в семьях останется более 35 миллиардов рублей», - уточнила она.

По словам вице-премьера, размер годового дохода, до превышения которого применяется такие вычеты, увеличится с 350 до 450 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию выступил с предложением увеличить налоговый вычет на второго и каждого следующего ребенка в два раза.