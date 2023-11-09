Усложняющие уклонение от налогов поправки доработали в России

Правительство доработало законопроект о налоговых поправках. В итоге документ увеличился почти в четыре раза - до 100 страниц, отметил РБК. Его второе чтение запланировано на 9 ноября.

Значительная часть проекта затрагивает область регулирования трансфертного ценообразования. Речь идет об увеличениях штрафов за нарушения. Кроме того, предлагается увеличить круг взаимозависимых лиц, а в случае выявления нерыночных цен в сделках - изменить порядок доначисления налогов.

Предусмотрели в документе несколько послаблений для налогоплательщиков. В частности, есть пункт о смягчении последствий отмены соглашений об избежании двойного налогообложения для некоторых видов доходов.

О планах скорректировать налоговое законодательство без изменения его базовых параметров ранее говорил заместитель министра финансов Алексей Сазанов. При этом он исключил рост ставки налога на доходы физических лиц и повторное взимание «чрезвычайного» налога на сверхприбыль.

Поправки, по его словам, призваны улучшить механизм контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами, благодаря чему должна сократиться возможность уклонения от уплаты налогов.