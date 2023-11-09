09 ноября 2023, 10:52

Усложняющие уклонение от налогов поправки доработали в России

РИА «Новости»
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Правительство доработало законопроект о налоговых поправках. В итоге документ увеличился почти в четыре раза — до 100 страниц, отметил РБК. Его второе чтение запланировано на 9 ноября.

Правительство доработало законопроект о налоговых поправках. В итоге документ увеличился почти в четыре раза - до 100 страниц, отметил РБК. Его второе чтение запланировано на 9 ноября.

Значительная часть проекта затрагивает область регулирования трансфертного ценообразования. Речь идет об увеличениях штрафов за нарушения. Кроме того, предлагается увеличить круг взаимозависимых лиц, а в случае выявления нерыночных цен в сделках - изменить порядок доначисления налогов.

Предусмотрели в документе несколько послаблений для налогоплательщиков. В частности, есть пункт о смягчении последствий отмены соглашений об избежании двойного налогообложения для некоторых видов доходов.

О планах скорректировать налоговое законодательство без изменения его базовых параметров ранее говорил заместитель министра финансов Алексей Сазанов. При этом он исключил рост ставки налога на доходы физических лиц и повторное взимание «чрезвычайного» налога на сверхприбыль.

Поправки, по его словам, призваны улучшить механизм контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами, благодаря чему должна сократиться возможность уклонения от уплаты налогов.

Налоги Россия Правительство РФ
09 ноября 2023, 10:46
Центробанк на фоне нехватки кадров призвал повысить производительность труда
РИА «Новости»
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Проблема нехватки кадров в России обострилась. Для продолжения роста экономики нужно повысить производительность труда на предприятиях, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на выступлении в Госдуме. Его процитировал ТАСС.

«Мы находимся в ситуации, когда экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей, <…> ситуация с кадрами действительно очень острая», - сказала она.

Эльвира Набиуллина напомнила, что в некоторых регионах уровень безработицы опустился до 3% и ниже, а значит, работников не хватает. Особенно остро, по ее словам, это ощутили отрасли, перешагнувшие докризисный уровень, а именно машиностроение и химическая промышленность. Глава Центробанка призвала повысить производительность труда, чтобы обеспечить дальнейший рост экономики.

Трансформация экономики, по ее словам, продлится еще около двух лет.

Пик инфляции произошел в третьем квартале 2023 года, и весной 2024 года она начнет снижаться. Глава Центробанка заявила, что регулятор продолжит жесткую денежно-кредитную политику , чтобы вернуть темпы роста цен к плановым показателям.

Работа Центробанк Экономика
09 ноября 2023, 07:45
Росатом получил акции Дальневосточного морского пароходства
РИА «Новости»
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Акции Дальневосточного морского пароходства перешли в собственность Росатома в качестве имущественного взноса России. Указ президента Владимира Путина опубликовали на портале правовой информации.

Глава государства дополнил список компаний, акции которых изъяли в федеральную собственность и передали Росатому в виде имущественного взноса России. Госкорпорация по атомной энергии получила зарегистрированное в Москве ПАО «Дальневосточное морское пароходство». Указ 8 ноября вступил в силу.

В январе Хамовнический суд Москвы изъял в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства, которое являлось головной компанией группы Fesco. Последнюю контролировали братья Магомед и Зиявутдин Магомедовы , которых приговорили к 18 и 19 годам тюрьмы за мошенничество, организацию преступного сообщества и другие преступления.

Бизнес Владимир Путин Росатом
09 ноября 2023, 07:24
Экономист дал совет собирающимся брать кредит россиянам
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В России сейчас наименее выгодное для кредитования, однако если средства сильно нужны, то можно сэкономить. Об этом Lenta.ru сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, после повышения ключевой ставки Центральным кредитование является не лучшим инструментом.

«Вероятно, немного нужно подождать тем, кто собирался брать кредит. Хотя в положениях денежно-кредитной политики до 2026 года не предвидится резкого снижения ставки. Необходимо привыкать, что она останется на высоком уровне», - сказал Беляев.

Экономист рекомендовал кредитоваться только на небольшую сумму и небольшой срок.

«Лучшим вариантом будет отложить покупку и направить свободные деньги под проценты в банк, слегка там заработать и затем взять кредит на необходимый остаток», - добавил он.

Ранее аналитик Николай Кульбака заявил «360», что в России много людей с большими задолженностями по кредиту. Причинами этого он назвал финансовую неграмотность и низкие доходы.

Банки Россия Кредиты
09 ноября 2023, 06:54
Путин поручил оповестить россиян о новых правилах внесудебного банкротства
Пресс-служба Кремля
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С ноября вступили в силу новые правила внесудебного банкротства. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил оповестить россиян об изменениях.

«Здесь есть некоторые изменения, и нужно, чтобы люди об этих изменениях знали и, конечно, чтобы каждый гражданин понимал, что все эти действия направлены на защиту интересов граждан», - сказал он.

Доклад о защите людей с высокой долговой нагрузкой зачитал министр экономического развития Максим Решетников. Он рассказал, что если человек не смог погасить кредиты, он может списать долги через механизм банкротства двумя способами.

С 2015 года ввели судебный механизм. Сам должник или его кредитор, если долг превысил 500 тысяч рублей, могли обратиться в суд, который проанализирует обстоятельства и вынесет решение. Максим Решетников сказал, что это востребованная процедура, но дорогостоящая - процесс должен курировать финансовый управляющий, услуги которого тоже нужно оплачивать.

Во втором случае россияне могли банкротиться путем запуска внесудебной процедуры. Она бесплатная, запускалась через обращение в МФЦ и подходила для случаев, когда долг составлял от 50 до 500 тысяч рублей. Такую процедуру ввели три года назад, а с 3 ноября ей смогут воспользоваться пенсионеры, семьи с детьми при сроке взыскания больше года и все, кто не мог расплатиться дольше семи лет. Министр сообщил, что в 2023 году изменили также сумму долга, от 25 тысяч до миллиона рублей, и срок повторного обращения - пять вместо 10 лет.

Кредиты Владимир Путин Деньги Правительство РФ

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