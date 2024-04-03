03 апреля 2024, 21:41

Уровень безработицы в России в феврале снизился до исторического минимума

РИА «Новости»
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Уровень безработицы в России в феврале 2024 года обновил исторический минимум. Статистику предоставил Росстат на официальном сайте.

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2024 года составил 2,8% (без исключения сезонного фактора)», - отметили в документе.

По данным организации, к концу месяца в органах службы занятости состояли на учете 500 тысяч граждан, при этом 400 тысяч имели статус безработного, а триста получали пособие по безработице.

Для оформления пособия нужно зарегистрироваться на бирже труда. Об этом ранее рассказала эксперт портала Минфина «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко.По ее словам, для получения финансовой поддержки необходимо зарегистрироваться в центре занятости населения. Если там в течение 11 дней для человека не смогут найти подходящее место, ему назначат выплату.

Статистика Выплаты в России Россия Работа
03 апреля 2024, 20:36
Глава Минфина сделал прогноз по госдолгу России в 2024 году
РИА «Новости»
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Государственный долг России находится на невысоком уровне и по итогам года может составить меньше заявленных 17%. Об этом журналистам в кулуарах Госдумы рассказал министр финансов Антон Силуанов, его процитировал «Московский комсомолец».

«Действительно, у нас госдолг невысокий. Сегодня председатель правительства говорил о 17% от ВВП. Я думаю, что, может быть, по итогам года будет даже чуть-чуть пониже», - отметил Силуанов.

Министр подчеркнул, что в ведомстве аккуратно относятся к деньгам и заимствованиям. Силуанов также отметил, что расходы по обслуживанию в условиях роста процентных ставок тоже растут.

Правительство России работает над законопроектами по изменению ставки НДФЛ в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Речь идет об изменении НДФЛ и налоговых льготах.

Минфин РФ Россия Деньги Антон Силуанов Госдолг
03 апреля 2024, 14:55
Центробанк сократит продажи валюты на рынке
РИА «Новости»
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Нефтегазовые доходы федерального бюджета в России растут — в апреле ожидаемый объем дополнительных доходов прогнозируется на уровне 128,3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Минфина. По информации РБК, благодаря этому — и, соответственно, увеличению покупок валюты в рамках бюджетного правила — Центробанк значительно сократит продажи валюты.

Нефтегазовые доходы федерального бюджета в России растут - в апреле ожидаемый объем дополнительных доходов прогнозируется на уровне 128,3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Минфина. По информации РБК , благодаря этому - и, соответственно, увеличению покупок валюты в рамках бюджетного правила - Центробанк значительно сократит продажи валюты.

Чистые продажи на рынке с 5 апреля по 7 мая уменьшатся в 12 раз. Они составят до 600 миллионов рублей в день.

Отмечается, что Минфин в апреле намерен направлять по 11,2 миллиарда рублей в день на покупку иностранной валюты и золота, а ЦБ будет «зеркалировать» эти операции на внутреннем рынке и продавать валюту еще на 11,8 миллиарда рублей в сутки дополнительно. В прошлом месяце объем продаж валюты составлял 7,1 миллиарда рублей в день.

Ранее экономист и аналитик Александр Разуваев допустил ослабление рубля в апреле 2024 года. Он предположил, что на курсе валюты скажутся геополитические события, рост импорта и уменьшение экспорта.

Доходы Россия Курс валют Центробанк
03 апреля 2024, 14:45
Мишустин призвал депутатов решить связанные с налогами проблемы
РИА «Новости»
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Налоговую систему следует использовать не только для пополнения бюджета, но и для сокращения неравенства в обществе и в социально-экономическом развитии регионов. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме.

Он напомнил, что президент Владимир Путин в своем послании поручал продумать модернизацию фискальной системы, чтобы распределять налоги с меньшей нагрузкой для семей с детьми, а также стимулировать развитие бизнеса.

«И нам вместе с вами, уважаемые депутаты, предстоит это решить», - подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что изменения в налоговой системе необходимо вносить для блага людей, экономики и страны.

Ранее председатель правительства рассказал, что участников спецоперации освободят от налога на имущество. Он также указал на необходимость своевременно оказывать государственную помощь российским военным.

Налоги Деньги Правительство РФ
03 апреля 2024, 13:25
«Предпосылки есть». Мишустин оценил шансы экономики России войти в топ-4
РИА «Новости»
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Россия способна войти в топ-4 экономик мира. По итогам 2023 года ее валовой внутренний продукт возрос на 3,6%, заявил на отчетном выступлении в Госдуме председатель правительства Михаил Мишустин. Запись его речи показала пресс-служба кабмина.

В 2023 году, по словам Михаила Мишустина, правительству пришлось работать в очень сложных условиях. Внешнее давление на Россию расширилось. Премьер-министр заявил, что вопреки этому страна успешно прошла период первоначальной адаптации, «По оценке Всемирного банка, Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Недавно в послании президент поставил более амбициозную задачу - войти в топ-4, и предпосылки к этому есть», - сказал он.

Михаил Мишустин объявил, что в начале 2024 года сохранился высокий темп прироста ВВП. Он напомнил, что в Европе из-за антироссийских санкций по итогам 2023 года этот показатель составил около нуля, а в Германии произошла рецессия. На этом фоне ВВП России увеличился на 3,6%.

Министр финансов Антон Силуанов прогнозировал ВВП на уровне 3,5%. Он одобрил стратегию правительства.

Россия Правительство РФ Михаил Мишустин Экономика Импортозамещение ВВП

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