Россиянам объяснили смысл увеличения МРОТ

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей. За зарплаты большинства россиян это не повлияет, объяснил «360» экономист, аналитик Николай Кульбака.

«У нас МРОТ мало на что влияет: зарплаты к нему не привязаны почти ни у кого. Есть лишь немного таких людей. Но к МРОТ привязано огромное количество выплат. То есть государство заставляет фактически поднимать большое количество платежей в бюджет», - рассказал эксперт.

Мера направлена на увеличение доходов бюджета, и для кого-то изменение будет позитивным, для кого-то негативным, резюмировал Кульбака.

При этом правительство работает и над увеличением зарплат в России. Президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере, и накануне кабмин дополнительно направил на эти цели более 5,5 миллиарда рублей.

Перед этим за два месяца на зарплаты бюджетников направили около 31 миллиарда рублей. Повышение доходов ощутили работники федеральных учреждений в области медицины, культуры, науки и образования.