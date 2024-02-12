Турецкие экспортеры обеспокоились реакцией Запада на торговлю с Россией

Компании из Турции, отправляющие свои товары в Россию, обеспокоены реакцией западных стран на ведение бизнеса со страной, находящейся под санкциями. Об этом написала турецкая газета Ekonomim , ссылаясь на заявление руководителя Стамбульской ассоциации экспортеров зерновых Казыма Тайчи.

«Многие наши компании торгуют как с Россией, так и с США», - пояснил собеседник издания. Он подчеркнул, что производители боятся потенциальных проблем.

При этом экспортеры зерновых и других культур намерены в текущем годы увеличить долю своей продукции в России. По данным газеты, ссылающейся на Туркстат, страна отправила на российский рынок в 2023 году товаров на 10,9 миллиарда долларов. Рост объема экспорта по сравнению с 2022 годом составил почти 17%. В 2024 году Россия также вошла в число целевых стран для поставки турецких товаров.

Ранее российский консул Андрей Буравов заявил, что по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Турцией снизился на 11 миллиардов долларов, до 48,5 миллиарда долларов.