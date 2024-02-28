Третьи страны помешали расчетам России и Китая

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«Некоторые страны создают нам проблемы. Но я верю, что мы найдем способ эти проблемы преодолеть», - отметил китайский дипломат.

Доля юаня в двусторонних расчетах превысила 90%. При этом Китай также проводит платежи в рублях, поскольку это упрощает взаимодействие между предпринимателями, добавил Ханьхуэй.

На минувшей неделе три крупных банка Китая, в том числе в Bank of China, прекратили принимать платежи из России. Позднее в последнем кредитном учреждении возобновили прием средств в рублях.

Китайские финансовые организации опасались, что могут оказаться под вторичными западными санкциями, о которых предупреждал Минфин США.