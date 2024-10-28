28 октября 2024, 08:52

Траты на товары для автомобилей в России выросли более чем на 40%

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Траты россиян на товары для машин за год выросли на 41%. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Средний чек на товары в автомагазинах осенью составил 7,4 тысячи рублей. Тогда как объем покупок за это время вырос только на 3% год к году.

С января по август россияне тратили около шести тысяч рубле за одну покупку на необходимые для авто товары. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. В перечень самых популярных товаров для машин вошли запчасти, смазочные материалы, автохимия, аксессуары и дополнительное оборудование, уточнило издание.

«На увеличение среднего размера затрат на автотовары продолжает влиять ценовой фактор, связанный с усложнением логистических процессов, импортными поставками и недостаточным предложением при высоком спросе, - подчеркнули аналитики.

Летом и осенью цены на официальные китайские запчасти более чем на треть превысили прошлогодний уровень. Из-за этого спрос в сентябре замедлился. Но, по данным агентства, импортный автопарк в России достаточно большой, поэтому продажи товаров для машин остались примерно на том же уровне.

Россия Машины Покупки
27 октября 2024, 03:06
Россиянам рассказали о повышении пенсий в ноябре
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Некоторые категории пенсионеров с ноября ждут доплаты к пенсиям. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам эксперта, это коснется пенсионеров, которые в октябре отметили 80-летие, а также тех, кто получил инвалидность первой группы. Вместо одной фиксированной части страховой пенсии им будет положено две. На прибавку могут надеяться и пенсионеры, которые оформляли в Социальном фонде перерасчет.

Также, с 1 ноября последний раз в 2024 году пересчитают размер доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон , согласно которому, с 1 января размер денежного довольствия, учитываемый при начислении военной пенсии, сохранят на уровне 89,83%. В начале 2025 года очередное повышение пенсии ждет работающих пенсионеров.

Пенсия Пенсионеры
26 октября 2024, 11:47
Стал известен дизайн символической купюры БРИКС
РИА «Новости»
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На символической купюре БРИКС изобразят тотемных животных стран — участниц объединения. Банкноты подготовят к следующему саммиту, который пройдет в 2025 году в Бразилии. Макет предоставил ТАСС генеральный директор компании «АРМ-регистр» Евгений Федоров.

Он рассказал, что тотемных животных изобразят на линейке купюр номиналом 200.

«У России медведь, соответственно, у кого-то - лев, у кого-то - коза», - пояснил Федоров.

Также на обороте купюры появятся и новые участники, которые подали заявку в БРИКС, добавил гендиректор компании.

«Это не платежное средство, единственное, что она (купюра БРИКС - прим. ред.) сделана, конечно, очень высококачественно», - отметил собеседник агентства.

Федоров подчеркнул, что банкноты создавались по тем же технологиям, что и обычные купюры, однако они являются сувенирными.

С макетом купюры ознакомился президент России Владимир Путин. Он передал муляж главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, но та не оценила банкноту.

На символической купюре БРИКС изобразят тотемных животных стран - участниц объединения. Банкноты подготовят к следующему саммиту, который пройдет в 2025 году в Бразилии. Макет предоставил ТАСС генеральный директор компании «АРМ-регистр» Евгений Федоров.

Саммиты Россия Животные Владимир Путин БРИКС
25 октября 2024, 18:03
Набиуллина назвала причины повышения ключевой ставки до 21%
РИА «Новости»
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Повышение утилизационного сбора и тарифов ЖКХ сказывается на инфляции. Об этом сообщила на пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которую процитировала пресс-служба регулятора.

«Инфляционные ожидания заметно возросли. У населения они достигли максимальных значений за год», - отметила она.

По словам главы ЦБ, все эти условия вынудили ужесточить денежно-кредитную политику и повысить ключевую ставку до рекордного 21%. При этом руководство регулятора надеется, что инфляцию, которая по итогам года прогнозируется в 8,5%, удастся замедлить до 4,5-5% в следующем году.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков предупредил , что рост утилизационного сбора приведет к повышению цен на автомобили примерно на 8%.

ЖКХ Центробанк Инфляция
24 октября 2024, 14:53
Силуанов обещал ответить на использование Западом замороженных резервов России
РИА «Новости»
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Если Запад начал использовать доходы от замороженных российских активов, Россия поступит зеркально. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Его процитировало РИА «Новости».

«Если западные страны начали использовать доход от замороженных резервов РФ, мы поступим абсолютно так же», - сказал глава ведомства.

По его словам, у России есть замороженные средства недружественных компаний и организаций. Они хранятся на счетах, поэтому страна может распоряжаться доходами от использования этих резервов таким же образом.

Силуанов подчеркнул, что власти страны могут направлять их на нужды экономики и регионов страны. Такие решения уже приняли, добавил министр.

Посольство России в США осудило решение Белого дома о передаче Украине 20 миллиардов долларов от замороженных на Западе российских активов. Диппредставительство назвало подобный шаг возведенным в ранг государственной политики воровством.

Доходы Запад Деньги Антон Силуанов Экономика

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