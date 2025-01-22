22 января 2025, 08:40

Трамп заявил, что почти ничего не знает о своем мемкоине

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Президент США Дональд Трамп сообщил, что единственное, что ему известно о мемкоине, — это то, что он его запустил. Об этом он заявил журналистам во время пресс-конференции.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что единственное, что ему известно о мемкоине, - это то, что он его запустил. Об этом он заявил журналистам во время пресс-конференции.

«Я не так уж много об этом знаю, кроме того, что я его запустил. Я слышал, что он был очень успешным. Я не проверял», - ответил американский лидер на вопрос о запущенной им недавно криптовалюте.

После этого один из сотрудников СМИ, присутствующих на пресс-конференции, отметил, что на мемкоине Дональд Трамп заработал несколько миллиардов долларов. В ответ на эту информацию президент США пошутил, что для стоящих рядом с ним руководителей OpenAI, Oracle и SoftBank «это копейки».

Инвесторы отметили, что, на фоне слов Трампа о том, что он почти ничего не знает о токене TRUMP, его цена рухнула почти на 33%. Позже стоимость пришла в норму.

Трамп сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях о запуске мемной криптовалюты (мемкоина) $TRUMP 18 января. Меньше чем за сутки мемкоин заработал 2,5 триллиона рублей. Однако криптовалюта может быстро достигнуть нуля , считает глава Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

США Криптовалюты Дональд Трамп
21 января 2025, 13:16
Курс доллара на Forex ICE упал ниже 100 рублей впервые с декабря
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Курс доллара на международном рынке Forex ICE опустился ниже 100 рублей впервые с 27 декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно этим данным, курс «„американца“ на рынке снизился на 1,006% и опустился до 99,98 рубля.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко заявил, что после инаугурации нового президента США Дональда Трампа доллар может подорожать до 115 рублей. По его прогнозу, американская валюта может расти до двух месяцев.

Финансист Александр Лосев в беседе с 360.ru отмечал, что курс доллара действительно может увеличиться , но только если Трамп начнет торговые войны, однако такое развитие событий грозит проблемами для самой Америки. Он также напомнил, что на фоне токсичности доллара приоритетной валютной парой у россиян является юань-рубль.

США Рубль Доллары США Дональд Трамп Курс валют Курс доллара
21 января 2025, 09:45
«Первый криптопрезидент». Как Трамп поменяет крипторынок
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Криптовалюта в будущем может стать обыденностью наравне с банковскими карточками, рассказала ведущей 360.ru Елене Кононовой генеральный директор «Крипто-А» Алена Нариньяни. Так эксперт прокомментировала новости о том, что при новом президенте США Дональде Трампе она может стать приоритетом национальной политики страны.

На протяжении последних нескольких лет криптовалюта очень активно развивается. Обсуждение биткоина в СМИ привлекает к нему все больше людей. Чем популярнее становится криптовалюта, тем больше в ней заинтересованных.

«То, что Трамп делает ставку на крипту, то, что он называет себя первым криптопрезидентом и говорит о том, что он планирует очень много нововведений, связанных именно с криптой, <…> говорит о том, что он уверен в перспективах криптовалюты. И я думаю, что крипта будет становиться более популярной, станет для нас обыденностью как банковские карточки сегодня», - отметила Нариньяни.

Это касается в том числе России.

Она назвала мемкоины $TRUMP и $MELANIA «интересной штуковиной».

«Это очень крутая штука на самом деле. Чтобы понять, что это такое, нужно понять, что такое мемкоин. Мемкоины - это просто прикольные монетки. <…> Они ничего за собой не несут, у них нет обязательств перед их инвесторами, у них нет обязательств по развитию проекта, они не обещают, что будут строить экосистему», - объяснила специалист.

Взлет мемкоина $TRUMP показал заинтересованность сообщества в новом президенте США.

«Если Трамп продолжит развивать этот проект, продолжит развивать этот мемкоин, <…> то, наблюдая за курсом мемкоина $TRUMP, можно будет следить за тем, как сообщество относится к нему», - заключила Нариньяни.

Меньше чем за сутки запущенный Трампом мемкоин заработал 2,5 триллиона рублей. Однако валюта может быстро достигнуть нуля , считает глава Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

США Криптовалюты Дональд Трамп
21 января 2025, 00:29
Доллар рухнул после инаугурации Трампа
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Стоимость американского доллара упала до 100,9971 рублей после инаугурации Дональда Трампа. Об этом сообщил сайт Investing.com.

Доллар США резко упал и по отношению к другим мировым валютам. Это произошло после сообщений о том, что Дональд Трамп намерен отложить введение торговых пошлин - политик обещал прибегнуть к таким мерам сразу после присяги.

По сведениям Investing.com, Трамп планирует опубликовать обширный меморандум по случаю своей инаугурации. В документе американский лидер предпишет федеральным агентствам изучить торговую политику и оценить торговые отношения США с Китаем и континентальными соседями Америки.

Кроме того, новая администрация Белого дома все еще ведет дебаты о том, как выполнить предвыборные обещания Трампа о введении высоких пошлин на импорт из стран-конкурентов, таких как Китай.

Ранее финансист Лосев в беседе с 360.ru допускал, что доллар после инаугурации Трампа вырастет. Однако подчеркивал, что такая ситуация на рынке в любом случае продержится недолго. Доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко прогнозировал подорожание валюты до 115 рублей.

США Рубль Доллары США Дональд Трамп
20 января 2025, 16:58
В Госдуме предложили создать криптовалюту «Жириновский»
Читайте нас в: Google Новости
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил создать криптовалюту «Жириновский» к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Принимая во внимание актуальность, а самое главное - креативность и яркость этой темы, тем более в преддверии 80-летнего юбилея Жириновского, считаю, что надо всесторонне этот вопрос изучить, исследовать с точки зрения его практической реализации», - заявил парламентарий.

Источником вдохновения для депутатов стал запуск Дональдом Трампом и его женой Меланией собственных мемкоинов. Нилов заявил, что Жириновский был похож на Трампа и политической дальновидностью, и креативностью, и темпераментом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил , что Жириновский не был предсказателем, но отличался широкой эрудицией и профессионально анализировал ситуацию. Именно поэтому прогнозы основателя ЛДПР часто сбываются, добавил глава государства.

Госдума РФ Криптовалюты Россия Владимир Жириновский ЛДПР

Новости по теме