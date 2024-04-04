Торговые площади IKEA займет «Мегамаркет» — СМИ

«Сделка находится на финальной стадии», - сказал источник агентства.

По его информации, «Мегамаркет» рассчитывал на площади IKEA в 14 торгово-развлекательных комплексах «Мега». Все они перешли в собственность Газпромбанка.

Другим претендентом на аренду 10 торговых площадей стала ГС «Основа», решившая открыть на месте магазинов шведских товаров для дома сеть термальных комплексов. Первый планировали запустить в Казани. «Коммерсант» сообщил, что Газпромбанк получил 14 из 15 работавших в России ТРЦ «Мега». Они принадлежали Ingka Centres.

IKEA в марте 2022 года объявила о приостановке работы в России. Кроме магазинов ей принадлежали несколько фабрик.