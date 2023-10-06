Топливный демпфер в России решили вернуть

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«С 1 октября восстанавливается топливный демпфер. Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке», - сказали в пресс-службе.

Кабмин утвердил дополнительные системные меры для стабилизации топливного рынка, в том числе подготовил поправки в Налоговый кодекс.

Топливный демпфер поможет подстегнуть насыщение рынка топливом, одновременно сдерживая рост оптовых биржевых цен. В таких условиях, по словам правительства, рост розничных цен останется близким к инфляции.

Власти поручили поднять долю продажи дизеля на бирже с 9,5% до 12%, бензина пятого класса - с 13% до 15%. Еще одной мерой стало введение заградительной пошлины на нефтепродукты.

В середине сентября биржевая цена на нефть марки Brent превысила 94 доллара за баррель. Такое подорожание произошло впервые с ноября 2022 года.