15 января 2024, 21:18

Тинькофф Банк сменит место регистрации с Кипра на Россию

РИА «Новости»
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Акционеры TCS Group, являющейся головной структурой Тинькофф Банка, одобрили редомициляцию группы компаний с Кипра в российский специальный административный район. Об этом сообщил РБК.

«Утвердить, что компания приступает к отмене регистрации в Республике Кипр и начинает регистрацию в качестве компании в Российской Федерации», - отметили в заявлении.

Для осуществления редомициляции в устав внесут утвержденные изменения. Редомициляция представляет собой перенос или регистрацию компании в другой юрисдикции. При этом ее структура не изменится, а также не затронет активы и обязательства компании.

Ранее сотрудникам Тинькофф Банка запретили работать удаленно из всех стран мира, кроме России, Казахстана, Белоруссии и Армении.Нововведение объяснили тем, что такая локализация нужна для обеспечения кибербезопасности.

Банки Кипр Россия
15 января 2024, 20:13
Курс рубля обновил полугодовой максимум
РИА «Новости»
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Курсы доллара и евро резко пошли вниз по отношению к рублю в ходе торгов в понедельник, 15 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

К закрытию торгов курс доллара потерял 81 копейку и опустился до уровня 87,60 рубля. При этом в ходе сделок американская валюта опускалась до 87,37 рубля.

Потери евро оказались еще серьезнее. За день курс опустился сразу на 1,09 рубля и зафиксировался на уровне 96 рублей. Минимальный курс европейской валюты за день опускался до 95,55 рубля.

Новые курсы валют оказались самыми низкими с 30 июня 2023 года. Причиной такого поведения назвали выполнение бюджетного правила.

По данным Минфина , в декабре уровень нефтегазовых доходов бюджета составил 650,5 миллиарда рублей, что оказалось на треть ниже по сравнению с ноябрем.

В этой связи ведомство приступило к продаже юаней и золота из Фонда национального благосостояния. Всего на торги выставили валюту на сумму 69,1 миллиарда рублей. Торги начались в понедельник, 15 января, и продлятся до 1 февраля. Ежедневный объем продаж из фонда составит 4,1 миллиарда рублей.

Рубль Курс валют Курс доллара Курс евро
15 января 2024, 19:56
Банки России начнут штрафовать за навязанные услуги
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Центральный банк России начал работать над законопроектом, предусматривающим увеличение штрафов для банков за обман клиентов. Об этом сообщили «Известия».

Регулятор предложил сопоставить наказание за обман клиентов со штрафами за нарушение антиотмывочного законодательства - сейчас они варьируются от 0,1 до 1% от собственных средств капитала.

Суммы штрафов могут вырасти с 20-40 тысяч до 100 миллионов рублей. Такие меры необходимы, чтобы на корню пресечь желание кредитных организаций сознательно вводить клиента в заблуждение и продавать ему не тот продукт или услугу, за которыми он пришел. Если меру примут, штрафы могут поднять уже в 2024 году.

Центробанк ранее решил ввести запрет для банков и микрофинансовых организаций учитывать документально неподтвержденные сведения о доходах. Таким образом, финансовые организации не смогут при выдаче кредитов ориентироваться на анкеты заемщиков.

Штрафы Банки Россия Кредиты Центробанк
15 января 2024, 15:27
ЦБ указал на риски при взимании банками ипотечных комиссий с застройщиков
РИА «Новости»
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Центральный банк России увидел риски в случае взаимания банковской комиссии с застройщиков при льготной ипотеке. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В ЦБ допустили, что разница в комиссии может в конечном счете перейти на финальную стоимость жилья.

«По мнению Банка России, для банков государственные программы ипотечного кредитования остались прибыльными, несмотря на изменение условий. Взимание комиссий за выдачу льготные кредитов создаст риски», - отметили в пресс-службе.

Регулятор объяснил, что выдача льготных кредитов на покупку жилья только у выплачивающих комиссию застройщиков ослабляет конкуренцию, снижает прозрачность и повышает сегментированность рынков проектного финансирования и ипотечного кредитования.

«В конечном счете застройщики могут переложить комиссии на цены, что еще больше увеличит разницу стоимости вторичного и первичного жилья. Для ипотечных заемщиков это несет риски», - добавили в ЦБ.

Ранее стало известно, в ФАС получила жалобы от застройщиков на банки, которые начали ограничивать выдачу кредитов на приобретение жилья.

Банки ФАС России Кредиты
14 января 2024, 16:40
ЦБ запретит банкам опираться на слова заемщиков об их доходе
РИА «Новости»
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Центробанк решил запретить банкам и микрофинансовым организациям учитывать документально неподтвержденные сведения о доходах. Об этом сообщило издание «Известия».

Финансовые организации с 2024 года не смогут при выдаче кредитов ориентироваться на анкеты заемщиков. На такой шаг Банк России пошел в рамках борьбы с чрезмерной закредитованностью населения. ЦБ выявил случаи, когда россияне указывали завышенные суммы доходов, чтобы им одобрили ссуду.

В издании указали, что нововведение в первую очередь повлияет на выдачу небольших кредитов. По словам эксперта Аллы Храпуновой, внедрение мер потребует донастройки внутренних процедур у финорганизаций. Она добавила, что нововведения ЦБ защитят многих россиян от попадания в долговую яму.

Ранее аналитическая компания Frank RG заявила, что банки в 2023 году выдали жителям России кредиты на сумму 16,8 триллиона рублей. Объемы выдачи займов в стране увеличились более чем в 1,5 раза.

Банки Доходы Россия Кредиты Центробанк

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