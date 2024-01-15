Тинькофф Банк сменит место регистрации с Кипра на Россию

«Утвердить, что компания приступает к отмене регистрации в Республике Кипр и начинает регистрацию в качестве компании в Российской Федерации», - отметили в заявлении.

Для осуществления редомициляции в устав внесут утвержденные изменения. Редомициляция представляет собой перенос или регистрацию компании в другой юрисдикции. При этом ее структура не изменится, а также не затронет активы и обязательства компании.

Ранее сотрудникам Тинькофф Банка запретили работать удаленно из всех стран мира, кроме России, Казахстана, Белоруссии и Армении.Нововведение объяснили тем, что такая локализация нужна для обеспечения кибербезопасности.