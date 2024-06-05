05 июня 2024, 10:26

Тинькофф Банк избавился от имени основателя-иноагента в названии

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Тинькофф Банк провел ребрендинг и стал назваться Т-Банком. Из названия окончательно исключили упоминание основателя Олега Тинькова*, уехавшего из России и признанного иноагентом. Об этом объявила пресс-служба компании.

«Тинькофф теперь Т-Банк. Да, это официально. <…> Упрощение имени - логичный шаг и для сотрудников, и для клиентов. Мы давно ввели „Т“ в обиход внутри компании, многие сервисы для команды уже давно называем в этой логике», - заявили представители банка.

Сопутствующие сервисы уже переименовали в Т-кухня, ТWork, T-Game, как и Telegram-канал банка. Пресс-служба назвала такой ребрендинг органичным способом объединить все продукты «без лишних слов». Вслед за названием постепенно заменят дизайн пластиковых карт и банкоматов.

В 2020 году Тиньков* заявил, что покинет пост главы совета директоров Тинькофф Банка , затем стало известно о продаже акций TCS Group. В 2022 году бизнесмен решил судиться за имя кредитной организации , и она анонсировала ребрендинг. В феврале 2024 года его внесли в реестр иноагентов.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Банки Бизнес Олег Тиньков Иноагенты
05 июня 2024, 10:32
Огромный красный дракон встретил гостей ПМЭФ-2024
Телеканал «360»
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Одним из самых ярких на Петербургском международном экономическом форуме 2024 года стал стенд Альфа-банка. В выставочном центре «Экспофорум» установили большого красного дракона. 360.ru показал впечатлившую гостей конструкцию.

Дракона установили прямо в выставочном зале. Весь стенд, как и скульптуру, оформили в ярко-красном цвете, дополнили телеэкранами и иероглифами. Экспозицию решили посвятить сотрудничеству с Китаем.

По информации с табло на стенде, кредитный портфель Альфа-банка - владельца стенда - превысил 30 миллиардов юаней. В китайской валюте можно перевести деньги, получить кредит, открыть счет или вклад.

Саммиты Санкт-Петербург ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 03:32
Одна из крупнейших компаний по выбиванию долгов в России сменит владельца
Freepik
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Одна из крупнейших коллекторских компаний России готовится к смене собственника. О ситуации в ЭОС сообщило издание РБК со ссылкой на источники.

Компанией владеет немецкая EOS Group, но теперь она готовится выйти из бизнеса. По данным журналистов, владелец ведет переговоры как минимум с четырьмя потенциальными покупателями.

Журналисты издания обратились за подтверждением в саму компанию.

«Мы с пониманием относимся к появлению на рынке информации такого рода. ЭОС - очень привлекательный актив. Но детально будем комментировать только факты. Будем рады дать свои комментарии, когда факты появятся», - сказал гендиректор ЭОС Антон Дмитраков.

Компания занимается коллекторской деятельностью: выкупает у банков проблемные и долги и самостоятельно их взыскивает. На конец 2023 года ее активы составили 17,1 миллиарда рублей. За последние два года они выросли на 71%.

По словам экспертов, опрошенных РБК, решение о продаже российского бизнеса может быть связано с невозможностью выкупать долги у подсанкционных банков.

В мае этого года Госдума приняла закон, согласно которому наймодатели жилых помещений не смогут уступать долги по ЖКХ коллекторам.

Долги Банки Россия Кредиты Бизнес Коллекторы
05 июня 2024, 01:39
«Перегрета до предела». Глава Сбербанка — об экономике России
РИА «Новости»
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Российская экономика сильно перегружена, а основные мощности находятся на предельном для страны уровне. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил во время выступления в Совете Федерации, сообщило РИА «Новости».

«У нас экономика точно и сильно перегрета. У нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности: на уровне 84% - это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно», - подчеркнул он.

Греф добавил, что в стране растут объемы кредитования, увеличиваются процентные ставки, а также повышаются зарплаты в различных отраслях для привлечения работников.

И если рост цен в обычной ситуации может компенсироваться притоком импорта, то сейчас, учитывая западные санкции против России, конкуренции у импорта нет и цены продолжают расти. По его словам, «мы оказываемся вот в этом замкнутом круге».

Ранее стало известно, что Сбербанк откроет 16 отделений на новых российских территориях до конца июля.

Сбербанк Экономика
04 июня 2024, 10:47
Бизнес призвал сократить пятиступенчатую шкалу НДФЛ
РИА «Новости»
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Правительство внесло слишком сложную пятиступенчатую шкалу НДФЛ, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. В интервью РБК он предложил сократить количество ставок и поднять пороги доходов.

Он подтвердил, что предложенная кабмином налоговая реформа отвечала запросу россиян на социальную справедливость и предполагала, что богатые станут больше вносить в казну. Однако, по мнению Шохина, она слишком сложная и принесет риски.

«Такая длинная шкала с достаточно высокой предельной ставкой будет способствовать усложнению администрирования и уходу граждан с высокими доходами в серую зону , что приведет к размытию налоговой базы», - предупредил он.

Шохин предложил компромиссный, как он его назвал, вариант - сократить количество ставок и установить верхнюю планку на уровне 18% вместо 22%. Порог в пять миллионов рублей дохода он призвал установить для применения ставки 13% , а ставку 15% применять при доходах от пяти до 50 миллионов рублей.

Поправки в Налоговый кодекс России разработал Минфин. Правительство одобрило предложенную донастройку налоговой системы , и законопроект внесли в Госдуму.

Бюджет России Налоги Минфин РФ Бизнес ФНС РФ Правительство РФ Экономика

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