12 декабря 2024, 19:00

Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ банкноты в 1000 рублей

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Завершилось голосование за символы для банкноты 1000 рублей. Оно прошло на сайте ЦБ при поддержке Национального центра «Россия». Жители страны выбирали элементы для обратной стороны купюры, посвященной Приволжскому федеральному округу. Наибольшее число голосов набрал скоростной теплоход «Метеор».

В число лидеров среди 25 объектов федерального округа также вошли Дворец земледельцев, Саратовский мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву, Казанский университет, Жигулевская ГЭС, монумент Матери-Покровительнице, музей Чайковского, Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» и Мордовский музей искусств.

«Теперь слово за художниками Банка России и Гознака. Им предстоит создать гармоничную композицию из символов, которым люди отдали предпочтение, и при этом увязать эти символы с защитными элементами», - отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Обновленную банкноту 1000 рублей представят в конце следующего года, при этом, лицевая сторона с видами Нижнего Новгорода останется неизменной. На данный момент уже выпустили модернизированные банкноты 100 и 5000 рублей. Также в планах Банка России обновить купюры 10, 50 и 500 рублей, с учетом народного голосования и мнений экспертов.

Банки Рубль Центробанк
11 декабря 2024, 02:26
ВТБ выкупил «Почта банк» за 36 миллиардов рублей
Unsplash
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Руководство ВТБ планирует в ближайшее время консолидировать «Почта банк». Расчет по сделке пройдет, как ожидают стороны, 23 декабря, сообщило РИА «Новости».

Банк ВТБ выкупил долю «Почты России» в «Почта банке» за 36 миллиардов рублей. Глава Минцфиры Максут Шадаев пояснял, что сделка рассматривается как дополнительный источник дохода, который направят на развитие «Почты России».

ВТБ и «Почта России» совместно создали «Почта Банк» еще в 2019 году. Структуру сформировали на базе «Лето банка», принадлежавшего ВТБ24.

О том, что группа ВТБ собирается выкупить долю «Почты России» в совместной «дочке», стало известно в начале июня 2024 года. Сделка планировалась на 2025 год. Затем руководство ВТБ решило ускорить процесс.

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов в беседе с РБК говорил, что одной из причин такого решения стало финансовое состояние «Почты России».

Ранее США выставили Raiffeisen Bank ультиматум. Американская сторона требовала австрийскую кредитную группу уйти с российского рынка.

Банки Доходы Россия
10 декабря 2024, 05:24
Россиянам рассказали об опасности «ипотечного донорства»
РИА «Новости»
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Процентная ставка по льготной семейной ипотеке в четыре раза ниже рыночной, что поспособствовало увеличению случаев «ипотечного донорства». Что это такое и в чем опасность, агентству «Прайм» рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов.

«Ипотечное донорство» - это когда человек, не имеющий права на льготную ипотеку, берет в созаемщики того, кто удовлетворяет условиям этого вида ипотеки. Например, родственника или знакомого с детьми, либо человек с детьми просит стать созаемщиком друга с высоким доходом.

«Приобретаемая таким способом недвижимость поступает в общую долевую собственность, а после погашения кредита доля созаемщика с детьми отчуждается в пользу заемщика», - пояснил Данилов.

Однако «ипотечное донорство» связано с рисками - можно остаться без квартиры, с чужим долгом и с испорченной кредитной историей. Схема строится на доверии, а за время выплаты ипотеки обстоятельства могут сильно измениться, предупредил адвокат.

Правила выдачи ипотеки изменятся с 1 января. Центробанк решил бороться с сомнительными схемами покупки жилья с помощью ипотечного стандарта.

Долги Дети Недвижимость Ипотека Льготная ипотека Квартиры
09 декабря 2024, 20:51
Мошенники похитили у россиян почти 9,5 млрд рублей за три месяца
Freepik
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Всего за три месяца, с июля по сентябрь 2024 года, российским банкам удалось не допустить хищения почти пяти триллионов рублей со счетов своих клиентов. Для этого им пришлось отразить чуть более 17 миллионов атак мошенников. Несмотря на это, Банк России сообщил, что злоумышленникам все же удалось ограбить граждан на существенную сумму.

По информации Центробанка, объем спасенных сбережений в этом году стал втрое больше, чем в предыдущем. При этом, сумма хищений в июле - сентябре стала рекордной за предыдущие четыре квартала. Злоумышленники сумели похитить 9,3 миллиарда рублей.

«Чуть больше 40% от этой суммы пришлось на онлайн-банкинг и переводы, хотя ранее самыми значительными были потери по операциям с использованием карт», - сообщили в Центробанке.

В третьем квартале этого года Банк России произвел блокировку более 12 тысяч мошеннических сайтов и страниц в соцсетях и направил операторам связи информацию о 42 тысячах телефонных номеров злоумышленников.

В Центробанке также напомнили, что с 25 июля 2024 года в силу вступил закон, обязывающий банки приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях мошеннических операций. Если же банк не выполнит данное условие, то ему придется вернуть деньги в течение месяца.

Ранее в пресс-службе Федеральной службы безопасности рассказали, что телефонные мошенники все чаще используют якобы номера ФСБ. В ведомстве подчеркнули, что если звонящий произносит слова «ФСБ», «МВД», «Следком» и «безопасный счет», то лучшее, что можно сделать, - это положить трубку. Также злоумышленники продолжают использовать схему с «уголовными делами». В обмен на деньги они предлагают закрыть фальшивое дело.

Хищения Банки Законы Соцсети Мошенничество Россия Деньги Центробанк
09 декабря 2024, 08:32
СК разработал законопроект о признании имуществом цифровой валюты
Freepik
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Следственный комитет разработал проект закона, который признает цифровую валюту имуществом. Документ определит порядок конфискации, признания вещественными доказательствами и наложения ареста. Об этом РИА «Новости» заявил председатель СК Александр Бастрыкин.

«В текущем году сотрудниками ведомства разработан проект федерального закона о внесении изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, согласно которому цифровая валюта признается имуществом для целей уголовного закона», - подчеркнул он.

Авторы документа также перечислили особенности изъятия цифровой валюты при производстве следственных действий. По словам Бастрыкина, проект закона сейчас рассматривается правительством.

О необходимости признания цифровой валюты имуществом глава СК сообщал еще в 2020 году. Он отмечал, что это нужно для расследования уголовных дел, в которых цифровая валюта фигурирует в качестве взятки или хищения.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правила налогообложения доходов и расходов от производства, купли и продажи цифровой валюты. Операторов майнинговой инфраструктуры обязали сообщать данные о производстве в налоговую. За несвоевременную подачу информации их будут штрафовать.

Криптовалюты Следственный комитет России

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