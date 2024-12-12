Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ банкноты в 1000 рублей

Всего за три месяца, с июля по сентябрь 2024 года, российским банкам удалось не допустить хищения почти пяти триллионов рублей со счетов своих клиентов. Для этого им пришлось отразить чуть более 17 миллионов атак мошенников. Несмотря на это, Банк России сообщил, что злоумышленникам все же удалось ограбить граждан на существенную сумму.

По информации Центробанка, объем спасенных сбережений в этом году стал втрое больше, чем в предыдущем. При этом, сумма хищений в июле - сентябре стала рекордной за предыдущие четыре квартала. Злоумышленники сумели похитить 9,3 миллиарда рублей.

«Чуть больше 40% от этой суммы пришлось на онлайн-банкинг и переводы, хотя ранее самыми значительными были потери по операциям с использованием карт», - сообщили в Центробанке.

В третьем квартале этого года Банк России произвел блокировку более 12 тысяч мошеннических сайтов и страниц в соцсетях и направил операторам связи информацию о 42 тысячах телефонных номеров злоумышленников.

В Центробанке также напомнили, что с 25 июля 2024 года в силу вступил закон, обязывающий банки приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях мошеннических операций. Если же банк не выполнит данное условие, то ему придется вернуть деньги в течение месяца.

Ранее в пресс-службе Федеральной службы безопасности рассказали, что телефонные мошенники все чаще используют якобы номера ФСБ. В ведомстве подчеркнули, что если звонящий произносит слова «ФСБ», «МВД», «Следком» и «безопасный счет», то лучшее, что можно сделать, - это положить трубку. Также злоумышленники продолжают использовать схему с «уголовными делами». В обмен на деньги они предлагают закрыть фальшивое дело.