Татарстанский «Автоградбанк» лишился лицензии

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«Банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот. При этом кредитная организация допускала многочисленные нарушения ПОД/ФТ», - заявила пресс-служба регулятора.

Зарегистрированная в татарстанском городе Набережные Челны кредитная организация, по информации Банка России, не исполняла федеральное законодательство и нормативные акты, допускала нарушения в области финансирования терроризма и отмывания доходов. Регулятор пообещал передать информацию о нарушениях в правоохранительные органы.

Центробанк заявил, что бизнес-модель «Автоградбанка» долгое время оставалась неэффективной, ее активы сокращались. Большие стимулирующие выплаты топ-менеджменту привели к убыткам.

Банк участвовал в системе страхования вкладов, поэтому клиенты смогут вернуть до 1,4 миллиона рублей. Функции временной администрации возложили на Агентство по страхованию вкладов.

Ранее бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева признали банкротом. Началась реализация его имущества.