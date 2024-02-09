Такер здесь ни при чем. Укрепление рубля связали исключительно с экономическими факторами

Курс рубля на открытии валютных торгов в пятницу показал рост, свидетельствуют данным Мосбиржи. СМИ связали такую динамику с публикацией интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.

«Курс рубля определяется сейчас торговлей. <…> Интервью - это политика, торговля никак не будет меняться. <…> C точки зрения влияния на курс, это интервью не влияет на курс никак, ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе», - подчеркнул специалист.

По его словам, сейчас растут цены на нефть, и это положительная тенденция. К концу текущего месяца стоит ожидать курса примерно в 89 рублей за доллар.

«В конце февраля это может отразиться на курсе рубля, который будет получше, чем сейчас. Вот в это я верю. <…> Если нефть будет и дальше вот так расти, как сейчас, Brent выше 90 (долларов за баррель - прим. ред.), <…> к концу февраля мы получим курс 89 вместо того 90 с полтиной, который есть сейчас», - отметил экономист.

Таким образом, тенденция на укрепление рубля действительно есть.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов ранее заявил, что курс российской валюты не упадет ниже отметки в 95 рублей за доллар в 2024 году. Такие значения возможны во втором квартале года.