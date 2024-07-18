18 июля 2024, 23:17

Т-Банк запустил ловушку для мошенников

Freepik
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Т-Банк (ранее банк «Тинькофф») открыл сбор заявок на доступ к фрод-рулетке. Это сервис, с помощью которого звонки злоумышленников перенаправляют подготовленным россиянам или пранкерам, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Сотрудники банка разработали новый проект для борьбы с телефонными мошенниками. Сервис позволит пользователям общаться со злоумышленниками по телефону, при этом аферисты не будут знать, что попали в ловушку, думая, что с ними общается потенциальная жертва.

«Это первый в мире сервис, где звонки телефонных мошенников перехватываются в режиме реального времени и переводятся на пользователей», - отметили в банке.

В начале июня Тинькофф Банк провел ребрендинг, теперь он называется Т-Банк. Из названия окончательно убрали упоминание основателя Олега Тинькова*, уехавшего из России и признанного иноагентом.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Банки Мошенничество Россия
18 июля 2024, 15:10
Спрос на автомобильные грузоперевозки между Россией и Китаем вырос
РИА «Новости»
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Спрос на автомобильные грузоперевозки между Россией и Китаем вырос, поскольку железные дороги уже не справляются с объемами. Об этом сообщил «Ведомостям» заместитель директора транспортной компании ПЭК Вадим Филатов.

По его словам, число заявок за первые полгода выросло на 32% по сравнению с прошлогодними показателями, а объем фактических перевозок - на 30%. При этом выросли и цены на автомобильную доставку груза из Китая в центральную часть России. Сегодня они могут достигать $12,5 тысячи за 20-тонную фуру.

Директор департамента регионального развития Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Вадим Фильченков, в свою очередь, отметил, что за первое полугодие российские автоперевозчики выполнили более 60 тысяч рейсов с грузом между Россией и Китаем.

Утром 18 июля издание Bloomberg сообщило о проблемах с платежами , с которыми столкнулись российские экспортеры, торгующие с Китаем.

Дороги Россия Китай
18 июля 2024, 14:22
Сборы ФТС за первое полугодие 2024 года выросли на полтриллиона рублей
РИА «Новости»
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Федеральная таможенная служба за первое полугодие 2024 года собрала на 500 миллиардов рублей больше налоговых сборов и платежей, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с главой ведомства Валерием Пикалевым. Его слова привела пресс-служба Кремля.

«Федеральная таможенная служба задание выполняет», - отметил президент.

Он также добавил, что результативность таможенного контроля растет, а пропускная способность повышается.

Глава ФТС доложил Путину о цифровизации отрасли. По его словам, новые технологии внедряются как на границе, так и на таможенных пунктах внутри страны.

«Наш стратегический вектор - это построение интеллектуальной таможни», - отметил Пикалев.

Кроме того, ведомство организовало незамедлительное оформление товаров для нужд военно-промышленного комплекса. Пикалев пообещал расширить возможности для трудоустройства бывших участников спецоперации в таможенную службу.

Накануне таможенников предупредили о мошенниках, выдающих себя за их руководителей.

Рубль Таможня Владимир Путин
18 июля 2024, 11:11
В Евросоюзе повысят пошлины на китайские электромобили
Unsplash
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Евросоюз с 12 июля увеличил пошлины для китайских электромобилей и автопроизводителей, имеющих заводы в Китае. Об этом сообщило издание The Economist.

Размер пошлины будет различаться в зависимости от производителя. Если для BYD она составит 17%, то для SAIC - 38%. В ЕС объяснили это числом субсидий, полученных компаниями от правительства Китая, и их сотрудничеством с союзом.

Министерство коммерции Китая уже пообещало подать жалобу во Всемирную торговую организацию из-за подобных ограничений.

Как сообщило РИА «Новости» , если в 2019 году доля китайских электромобилей на европейском рынке составляла меньше процента, то к 2023 году она выросла более чем в восемь раз, а к 2025-му ожидают, что продукция из Китая займет 15% рынка.

В июне глава евродипломатии Жозеп Боррель был вынужден признать, что у ЕС нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию.

Пошлины Евросоюз Китай Электромобили
17 июля 2024, 13:51
Путин предложил обсудить вопросы использования цифровых валют
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Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством в среду предложил обсудить вопрос использования цифровых валют. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Речь идет о пробном использовании цифрового рубля. По сути, это еще одна форма национальной денежной единицы. Его плюс в том, что граждане смогут пользоваться цифровым рублем вне зависимости от того, в каком банке открыт счет», - сказал он.

Путин добавил, что в проекте принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торговых предприятия. По состоянию на 1 июля в системе совершили свыше 27 тысяч переводов и порядка семи тысяч оплаты услуг.

«Платформа показала работоспособность и функциональность. Нужно перейти к более широкому внедрению цифрового рубля в хозяйственной сфере», - добавил глава государства.

Президент отметил, что цифровые валюты стали перспективным и динамичным направлением, которое становится все более востребованным в мире.

«Это действительно очень динамичное, перспективное направление современной экономики. Со стороны бизнеса, граждан и инвесторов во всем мире оно становится более востребованным», - подчеркнул он.

Ранее ЦБ анонсировал массовое внедрение цифрового рубля в 2025 году.

Криптовалюты Россия Владимир Путин Цифровой рубль

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