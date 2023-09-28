SWIFT отметила резкий рост доли доллара в международных расчетах

Читайте нас в:

По сравнению с июлем доля доллара увеличилась еще на 1,57 процентного пункта. Получается, что американская валюта уверенно укрепляет позиции в международных расчетах.

В то же время доля евро в августе опустилась до исторически минимальных 23,2%. Это связано со снижением популярности евро за пределами еврозоны. Одновременно рекордными показателями отметился китайский юань. Его доля увечилась до 3,47% по итогам августа против 3,06% июля.

Ранее основатель Tesla Илон Маск заявил, что использование доллара в качестве инструмента санкционного давления может привести к прекращению применения этой валюты в международных расчетах.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.