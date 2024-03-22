Связанный с Qiwi «Банк Стрела» лишился лицензии

«Банк России <…> отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества „Банк Стрела“ <…>. По величине активов кредитная организация занимала 321-е место в банковской системе Российской Федерации», - сообщила пресс-служба регулятора.

Владельцев кредитной организации обвинили в неоднократном за последние 12 месяцев нарушении федеральных законов и нормативных актов, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. «Банк Стрела» специализировался на переводах между Qiwi банком и другими участниками рынка, например, от физлиц в онлайн-казино, криптообменники и букмекерские конторы.

В банке назначили временную администрацию. Он участвовал в программе страхования вкладов, и клиенты смогут вернуть до 1,4 миллиона рублей.

В феврале лицензию отозвали у Qiwi банка и закрыли все его офисы. Вслед за этим остановили работу платежной системы Contact.