Судебные приставы запустили тотальную проверку коллекторов

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Внеплановым проверкам подвергаются коллекторы, банки и микрофинансовые организации. Судебные приставы выясняют, как взыскатели связываются с должниками и кого нанимают в качестве сотрудников.

Источники издания подтвердили, что проверки ужесточились. По их словам, надзорные действия приставов стали самыми серьезными за последние два-три года. По данным РБК, проверки проводят по поручению заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко.

Один из собеседников издания предположил, что судебные приставы в первую очередь изучают работу компаний, находящихся в «красном списке» ФССП по жалобам.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов обратил внимание на закредитованность россиян. По его словам, примерно 13 миллионов граждан одновременно погашают как минимум три потребительских кредита.