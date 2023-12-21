Страны Балтии предложат Евросоюзу принять 13-й и 14-й пакеты антироссийских санкций

«Мы всегда готовы принять новые санкции против России, хотя никогда заранее не комментируем их возможное содержание», - сказал он.

Депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски уточнил, что 13-й и 14-й пакеты санкций уже начали разрабатывать. По его мнению, их, в отличие от предыдущего пакета , быстро сверстают и скоро вынесут на рассмотрение.

Его коллега, представитель Эстонии Яна Тоом заявила, что рестрикции предложат страны Балтии. Она допустила, что скоро не останется возможностей вводить новые ограничения - этот инструмент давления исчерпает себя.

Россия перенесла санкционное давление легче, чем предполагали, благодаря эффекту «ловушки большой страны». Ограничение экспорта подстегнуло цены на нефть, и поставщики компенсировали сокращение объемов.