21 декабря 2023, 07:42

Страны Балтии предложат Евросоюзу принять 13-й и 14-й пакеты антироссийских санкций

Читайте нас в: Google Новости

Евросоюз после объявления 12-го пакета антироссийских санкций начал работу над следующими. Официальный представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри сообщил об этом «Известиям».

«Мы всегда готовы принять новые санкции против России, хотя никогда заранее не комментируем их возможное содержание», - сказал он.

Депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски уточнил, что 13-й и 14-й пакеты санкций уже начали разрабатывать. По его мнению, их, в отличие от предыдущего пакета , быстро сверстают и скоро вынесут на рассмотрение.

Его коллега, представитель Эстонии Яна Тоом заявила, что рестрикции предложат страны Балтии. Она допустила, что скоро не останется возможностей вводить новые ограничения - этот инструмент давления исчерпает себя.

Россия перенесла санкционное давление легче, чем предполагали, благодаря эффекту «ловушки большой страны». Ограничение экспорта подстегнуло цены на нефть, и поставщики компенсировали сокращение объемов.

Санкции Евросоюз Экономика
21 декабря 2023, 08:26
Фрезеровщики и геодезисты вошли в список самых высокооплачиваемых специалистов 2023 года
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В список самых высокооплачиваемых специалистов 2023 года кроме айтишников вошли риэлторы, геологи, машинисты и рабочие разных направлений. Результаты исследования hh.ru опубликовал РБК.

Рейтинг возглавили DevOps-инженеры. IT-специалисты, которые отвечают за синхронизацию всех этапов разработки продукта, получали 214 тысяч рублей в месяц. Второе место заняли data scientist, третье - системные аналитики, а четвертое - программисты и разработчики. Они зарабатывали по 202,5, 150,9 и 129,9 тысячи рублей соответственно.

Агенты по недвижимости получали 124,4 тысячи, геодезисты 122,7 тысячи, брокеры 121,6 тысячи, машинисты 118,4 тысячи, главные инженеры проекта 118,3 тысячи рублей. Следующие строчки заняли продуктовый аналитик, геолог и аналитик данных. Их заработок оценили в 115,7, 109,6 и 107,4 тысячи рублей.

Фрезеровщики, токари и шлифовщики получали по 106,4 тысячи, бизнес-аналитики по 105,2 тысячи, прорабы и мастера строительно-монтажных работ - 104,5 тысячи рублей.

По объему налоговых сборов на доходы физлиц лидировали Курганская, Смоленская области, Чувашия, Татарстан и Кубань. Бюджеты регионов пополнили на 4,9 триллиона рублей.

Работа Зарплаты Деньги
21 декабря 2023, 07:55
Курс доллара впервые за 10 дней превысил 91 рубль
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
При открытии торгов на Мосбирже 21 декабря курс доллара возрос на 0,25% и превысил 91 рубль. Это произошло впервые с 11 декабря, сообщил РБК.

Торги открылись в 07:00, и в первую же минуту курс доллара подскочил на 22 копейки, или четверть процента. Он достиг 91,1875 рубля. Впервые за последние 10 дней стоимость американской валюты превысила отметку в 91 рубль. В 07:08 стоимость опустилась до 90,765 рубля, то есть почти отыграла рост - курс упал на 0,22%.

Аналитик КАЦ «Финам» Максим Пухов заявил, что на курсе рубля сказались инфляционные и геополитические риски. Специалист «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что в конце года традиционно повысился спрос на иностранную валюту. От резкого ослабления рубль уберег, по его словам, достаточный объем предложения.

Оснований для укрепления рубля нет, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Он спрогнозировал до конца 2023 года курс выше 90 рублей за доллар, но исключил падение до 100 рублей.

Доллары США Курс валют Деньги Курс доллара Экономика
21 декабря 2023, 06:50
Россия легче перенесла давление санкций благодаря «ловушке большой страны» — ученые
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Антиросийские санкции и эмбарго оказались неэффективными из-за «ловушки большой страны». Из-за ограничений возросли цены на ресурсы, и Россия смогла компенсировать сокращение объемов поставок, заявила руководитель Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей ФГБУН Институт экономики РАН Дарья Ушкалова. Ее работу процитировали «Известия».

Статья ученого вышла в вестнике института. Дарья Ушкалова заявила, что формальная эффективность санкций противоречила стратегической. Она пришла к выводу, что рестрикции в отношении страны - крупного игрока на каком-либо рынке не вызовут должного эффекта. Ограничение ее экспорта спровоцирует повышение мировых цен, и снижение поставок компенсируют деньгами.

Ученый пришла к выводу, что так произошло в случае с Россией. Нефть подорожала. Дарья Ушкалова напомнила, что в конце 2022 года Евросоюз ввел потолок цен. Однако российское государство все равно зарабатывало на продаже углеводородов - в октябре 2023 года чистый доход от нефти достиг 11,3 миллиарда долларов, максимума с мая 2022 года.

Словакия и Чехия попросили Евросоюз не сокращать закупки российской нефти. Они не смогут получать это сырье из других источников.

Санкции Россия Запад Деньги Экономика
20 декабря 2023, 19:02
США и их союзники посчитали успехом потолок цен на российскую нефть
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Соединенные Штаты вместе с союзниками сочли успешным использование потолка цен на нефть из России и согласовали ряд коррективов, касающихся санкционного механизма. Об этом сообщила пресс-служба американского Минфина.

«За год имплементации ценового потолка на сырую нефть наш подход оказался успешен <…> с точки зрения поддержания стабильности на энергетических рынках при сокращении российских доходов», - отметили в ведомстве.

По данным министерства, с января по ноябрь 2023 года нефтяные доходы России сократились на 32%, при этом обеспеченность глобальных рынков сохранилась. Минфин США посчитал это своей заслугой.

Соединенные Штаты и их союзники запретили компаниям в своих юрисдикциях транспортировать российскую нефть и предоставлять сопутствующие услуги, если стоимость поставки выше ценового потолка в 60 долларов за баррель.

Среди нововведений, анонсированных Минфином США, - требование к поставщикам услуг из стран коалиции получать подтверждения от своих контрагентов каждый раз при приеме или отгрузке российской нефти. Также участники цепочки поставок, имеющие доступ к допзатратам, например, на страхование или фрахт, должны будут делиться ими по запросу.

Глава «Транснефти» Николай Токарев ранее сообщил, что Чехия и Словакия попросили Евросоюз сохранить поставки российской нефти и не сокращать объемы. Эти страны не могут получать важный ресурс из других источников, отметил Токарев.

США Россия Цена на нефть Экономика

Новости по теме