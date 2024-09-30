30 сентября 2024, 20:35

Страховые пенсии россиян в 2025 году проиндексируют на размер инфляции

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Страховые пенсии в России в 2025 году могут проиндексировать на уровень инфляции, которая по прогнозам составит на конец текущего года 7,3%. В пояснительной записке к законопроекту, внесенному на рассмотрение в ГД, указано, что средний размер выплат вырастет до 24 тысяч рублей.

«С 1 февраля ежегодно на прогнозный уровень инфляции за предыдущий год в 2025 году на 7,3% <…> проиндексированы: публичные нормативные обязательства», - говорится в документе.

Также с 1 апреля проиндексируют выплаты, размер которых зависит от величины социальной пенсии. В 2025 году их увеличат на 14,8%.

С 1 октября 2024 года пенсии повысят военным пенсионерам, инвалидам I группы и гражданам, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Прибавку получат 2,7 миллиона человек.

Пенсия Выплаты в России Госдума РФ Инфляция
30 сентября 2024, 11:44
Сервис «Яндекс.Такси» списал у клиентов тысячи рублей за несуществующие поездки
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Сервис «Яндекс.Такси» списал с клиентов тысячи рублей за несуществующие заказы. Об этом 360.ru рассказала одна из потерпевших по имени Радмила.

По словам женщины, агрегатор пять часов списывал с нее по 307 рублей, пока на счету не осталось минус 17 тысяч. При этом девушка не заказывала такси.

«Я просто пять часов смотрела, как списываются деньги с моей карты. Просто невозможно было деньги никуда перекинуть! Это дебетовая карта, „Яндекс“ замораживает деньги для поездок, а потом списывает! По всей России у клиентов „Яндекс.Такси“ произошла такая ситуация! Снимали с замороженной карты, заблокированного счета! Но даже не хотят признаваться в баге, ошибке или еще чем-то», - возмутилась Радмила.

Похожими историями в соцсетях поделились другие люди. У кого-то «Яндекс» списал 26 тысяч рублей, у еще одной клиентки задолженность на карте достигла 108 тысяч рублей. Поддержка «Яндекса» отказала пользователям в компенсациях.

В компании не ответили на запрос 360.ru по поводу сложившейся ситуации.

На прошлой неделе клиенты «Яндекса» уже жаловались на массовые списания с банковских карт. Владелец дебетовой карты рассказал, что за одну ночь «Яндекс» провел около 200 транзакций по 200 рублей каждая.

Рубль Яндекс Такси Деньги
30 сентября 2024, 11:21
Коньяк Hardy вернется на полки российских магазинов
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Алкогольная компания Ladoga заключила контракт с французским домом Hardy и стала эксклюзивным дистрибьютором одноименного коньяка в России. Об этом сообщили «Ведомости».

Напиток исчез с российских прилавков в декабре прошлого года, когда предыдущий поставщик расторг контракт и распродал все имевшиеся запасы.

Стоимость коньяка стартует с 6,8 тысячи рублей, а за бутылку самого дорогого сорта придется отдать более 80 тысяч. Компания планирует выручить за год на продажах Hardy не менее 70 миллионов рублей.

Ранее исследование показало, что свыше 90% армянских коньяков оказались небезопасными для употребления.

А в июле в России повысили минимальные розничные цены на водку, коньяк и другие крепкие алкогольные напитки.

Алкоголь Торговля Магазины Франция
29 сентября 2024, 04:25
Даже дешевый сорт кофе подскочил в цене из-за кризиса на мировом рынке
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Мировой спрос на кофе возрос быстрее предложения, а страны-производители столкнулись с засухой, поэтому цены на зерна подскочили. Биржевые расценки на сорт робуста увеличились на 50%, сообщила агентству «Прайм» эксперт Экономического факультета РУДН Арина Тинькова.

Арабика заняла 58% мирового рынка кофе, робуста - 42%. Тинькова уточнила, что обычно последний сорт дешевле из-за высокой крепости и горечи, однако поставщики столкнулись с его нехваткой.

«Производство робусты [во Вьетнаме] сократилось на 9,8%. А биржевые цены выросли более чем наполовину», - сказала она.

Другие ведущие производители бобов - Бразилия и Кения - тоже пострадали от засухи, и это сказалось на ценах. Тинькова добавила, что немалую роль сыграли также проблемы с логистикой, а именно нехватка контейнеров, загруженность портов и задержка судов в Красном море. К тому же в целом спрос на кофе в целом растет быстрее предложения.

Врачи посоветовали не увлекаться кофе людям с тревожным расстройством и гипертонией. Здоровый человек, по мнению специалистов, без вреда для организма может выпивать до пяти чашек в день.

Еда Кофе Магазины Деньги Экономика Продукты Инфляция
28 сентября 2024, 04:04
Некоторые пенсионеры получат доплату 16 тысяч рублей
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Двойную выплату получат пожилые люди, отметившие 80-летие. Соцфонд России переведет им деньги в следующем за днем рождения месяце, сообщила РИА «Новости» член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.

«Граждане, достигшие 80-летнего возраста, в следующем за юбилейным месяце проактивно, в беззаявительном порядке получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости», - сказала она.

Бессараб уточнила, что к сентябрю 2024 года фиксированная выплата составила 8134 рубля. Юбиляры, по ее словам, получат 16 269 рублей.

В октябре в России произойдет очередная индексация пенсий. Выплаты бывшим военным и силовикам увеличатся на 5,1%. Повысится довольствие неработающих пенсионеров. На изменение сумм смогут рассчитывать даже те, кто ушел на отдых в сентябре.

Пенсия Пенсионеры Деньги

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