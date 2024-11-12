12 ноября 2024, 17:08

Стоимость Рижского вокзала оценили в миллиард рублей

РИА «Новости»
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РЖД на предстоящем заседании совета директоров обсудят возможность продажи Рижского вокзала. Компания оценила его примерно в один миллиард рублей, сообщил РБК.

Детали сделки и возможный покупатель объекта пока неизвестны. Вопрос реализации Рижского вокзала уже включали в повестку совета директоров в конце сентября. Причину продажи объекта РЖД не раскрывали. Представитель перевозчика давать комментарии изданию отказался.

Ранее компания приобрела 350 тысяч квадратных метров в небоскребе Moscow Towers в кластере «Москва-Сити». РЖД получили апартаменты, офисы и парковку. Гендиректор консалтинговой компании Remain Дмитрий Клапша прокомментировал покупку недвижимости и оценил приобретение компании в 160 миллиардов рублей.

Апартаменты располагаются на 56–62-м этажах высотки Moscow Towers, высота которой составляет 283 метра. Небоскреб возвели в 2024 году.

РЖД
12 ноября 2024, 12:23
«Некий тренд, в который играют люди». Почему цена на биткоин продолжит расти
Unsplash
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Цена на биткоин достигла исторического максимума в 89 тысяч долларов. Чего ожидать дальше и с чем связан такой рост, 360.ru рассказал аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

Он предположил, что цена продолжит расти и превысит 100 тысяч долларов, поскольку это сейчас выгодно тем, кто раскручивает криптовалюту.

«За биткоином ничего не стоит, поэтому это просто некий тренд, в который играют люди. Грубо говоря, этот рост обусловлен его популярностью. Чем больше он растет, тем он популярнее. Чем больше он популярный, тем больше людей в это дело вкладываются. Вот так вот эта механика работает», - объяснил Голубовский.

Он заявил, что скептически относится к биткоину, поскольку его стоимость ничем не подкрепляется, и назвал попытки спрогнозировать его стоимость «не аналитикой, а гаданием», а саму криптовалюту - «способом преобразования вычислительных мощностей энергии в пустоту».

Ранее источник агентства Bloomberg предположил, что рост цены вызван победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. Дело в том, что Трамп поддерживает криптовалюты и пообещал мягкое их регулирование.

Криптовалюты Деньги
12 ноября 2024, 00:31
Биткоин побил очередной рекорд и взлетел выше 87 тысяч долларов
РИА «Новости»
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Стоимость биткоина впервые в истории превысила 87 тысяч долларов, следует из данных онлайн-сервиса по обмену цифровых валют Binance. Ранее в течение дня эта криптовалюта уже обновляла несколько исторических максимумов.

По данным онлайн-сервиса, за последние сутки биткоин подорожал на 9,28%. В 23:15 по московскому времени за один биткоин предлагали 87,3 тысячи долларов. Уже через 15 минут стоимость криптовалюты упала до 86,9 тысячи долларов.

В Гонконге взлет биткоина связали с победой на выборах президента США Дональда Трампа. Республиканца назвали сторонником криптовалют, и его приход к власти может поспособствовать укреплению позиций биткоина.

Криптовалюты Деньги
11 ноября 2024, 12:16
«Никаких гарантий». Экономист назвал непрофессиональным призыв открывать вклады в декабре
РИА «Новости»
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Призыв экономиста Андрея Лободы успеть открыть вклад в третьей декаде декабря, когда ключевая ставка, вероятно, достигнет рекордных 23%, — непрофессиональный. Таким мнением в интервью 360.ru поделился его коллега, экономист Николай Кульбака.

Призыв экономиста Андрея Лободы успеть открыть вклад в третьей декаде декабря, когда ключевая ставка, вероятно, достигнет рекордных 23%, - непрофессиональный. Таким мнением в интервью 360.ru поделился его коллега, экономист Николай Кульбака.

«Это прогноз, который, естественно, не обязательно сбудется, тем более что он может касаться далеко не всех банков. Просто примерно в это время состоится решение заседания Центробанка, который, по прогнозу, должен сильнее поднять ставку, и в ответ на это отреагируют банки, повысив ставку по вкладам», - пояснил он.

При этом нет никакой гарантии, что на этом Центральный банк остановится и не будет дальше увеличивать ключевую ставку.

«Давать такие простые рекомендации/обещания - это достаточно непрофессионально, к сожалению», - подчеркнул Кульбака.

Куда лучше всего вкладывать деньги, зависит от того, сколько у человека средств, на какой срок он хочет их сохранить и когда они могут ему понадобиться. Тут важно учитывать все: и жизненные цели, и уровень заработка. Абстрактную рекомендацию, отметил Кульбака, ни один профессиональный экономист в такой ситуации не даст.

«Самые высокие проценты как раз по тем вкладам, которые быстро не снимешь. <…> Чем на больший срок человек дает банку пользоваться своими деньгами, тем больший процент банк выставляет. Это нормальная практика», - добавил собеседник 360.ru.

Ранее власти забили тревогу из-за того, что российские компании предпочли депозиты инвестициям. Одно из возможных решений - ужесточение регулирования банков в этой части.

Банки Деньги Центробанк
11 ноября 2024, 09:28
Российские компании предпочли депозиты инвестициям
РИА «Новости»
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В условиях повышения ставок российские компании предпочитают хранить деньги на депозитах, вместо того чтобы инвестировать их. Эта тенденция беспокоит профильные ведомства, сообщил РБК. Одним из возможных решений, по данным издания, станет усиление контроля за деятельностью банков в этой сфере.

«Проблема, что деньги ушли на депозиты вместо инвестиций, действительно есть», - отметил источник РБК.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил, что действительно идет обсуждение мер, направленных на стимулирование перехода средств с депозитов компаний в инвестиционные проекты.

«Мы думаем, как сделать так, чтобы им [компаниям] выгодно было не на депозитах хранить деньги, а вкладывать в экономику», - сказал он.

Независимый финансовый эксперт Андрей Бархота отметил, что сейчас процентные ставки по депозитам составляют 20–23% годовых, в то время как доходность предприятий редко превышает 15%. Это делает инвестиции менее привлекательными.

Такая значительная разница не позволяет полностью компенсировать потери, но можно сделать депозиты менее выгодными. Например, ужесточить регулирование для банков, что заставит их снижать ставки.

В конце октября ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 21% годовых и предупредил о вероятном новом повышении. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что благодаря этому пиковая инфляция начала снижаться по сравнению с летом.

Центральный банк России принимает решение о повышении ключевой ставки, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию в стране. По прогнозам экспертов, если ее поднимут до 30% может спровоцировать экономический шок.

Инвестиции Банки Деньги Экономика

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