Стоимость биткоина превысила 109 тысяч долларов и побила исторический рекорд

На крупнейшей по объему торгов криптовалютной бирже биткоин подорожал на 1,69% к 09:58 по московскому времени - до 107 646,76 доллара. До этого показатель превышал отметку в 109 тысяч долларов.

Согласно данным CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю стоимость более чем по 20 биржам, цена биткоина росла на 1,7%.

IT-эксперт Антон Полилов ранее рассказал, что волатильность криптовалюты сильно зависит от новостей, интервью и заявлений официальных лиц. По словам специалиста, курс биткоина ничем не подкреплен, его стоимость определяется лишь спросом и предложением. Подобная ситуация наблюдается на рынке ценных бумаг - там ожидания определенных событий могут обрушить целые сектора.