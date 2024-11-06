06 ноября 2024, 09:37

Стоимость биткоина побила исторический максимум на фоне выборов президента США

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

На фоне выборов президента США стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 74 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщил CNN.

По состоянию на 06:12 по московскому времени на бирже Binance, крупнейшей в мире по объему торгов криптовалютами, биткоин подорожал до 74 367 долларов.

Биржа уточнила, что предыдущий рекорд зафиксировали 14 марта, когда котировки составляли 73 777 долларов.

В США проходят выборы президента. Республиканскую партию на них представляет бывший президент Дональд Трамп, а Демократическую - вице-президент Камала Харрис.

Ранее стало известно, что Трамп победил Харрис в ключевом штате Пенсильвания с результатом 51,2% после обработки 90% протоколов. Победитель выборов здесь получит 19 голосов выборщиков, наибольшое количество среди всех колеблющихся штатов.

США Криптовалюты Выборы президента США
05 ноября 2024, 11:36
Российские ноутбуки впервые обогнали по продажам американских конкурентов
Читайте нас в: Google Новости
Российские ноутбуки впервые обогнали по продажам своих американских конкурентов. Об этом сообщил «Коммерсант».

По информации издания, отечественные гаджеты обогнали бренды Dell, HP и Apple и заняли 11,6% рынка, тогда как зарубежные конкуренты взяли только 10%.

В период с января по сентябрь в стране продали 2,58 миллиона ноутбуков на 163,3 миллиарда рублей. Этот показатель стал на 12% выше показателя того же периода прошлого года в денежном денежном эквиваленте, и на 6% - в количественном.

Источник газеты в «Марвел-Дистрибуции» отметил, доля российских ноутбуков на рынке достигла 11,6%. Хотя еще два года назад их количество составляло всего 4%.

По мнению авторов материала, российские производители добились успеха не только из-за ухода западных конкурентов, но и из-за возросшей активности в рекламе. Серьезный рост показали Fplus, Digma, Aquarius и Kraftway. При этом до 72% на рынке продолжают занимать китайские и тайваньские марки - Asus, Lenovo, MSI и другие.

Рубль Гаджеты Apple
05 ноября 2024, 10:04
Центробанку поручили урегулировать вопрос работы с ИИ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Совет безопасности РФ поручил Центральному банку отрегулировать вопрос использования искусственного интеллекта в общественных отношениях. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника канала, такое поручение регулятору дали во время заседания Совбеза в октябре. Вместе с Центробанком этим вопросом займутся сотрудники ФСБ.

Чиновникам рекомендовали обратить внимание на вероятное манипулирование финансовым рынком, а также подумать о безопасности операций и данных клиентов. Проработать вопрос необходимо до лета 2025 года, добавил собеседник Baza.

Ранее стало известно, что мошенники стали звонить россиянам и просить у них деньги под видом умерших родственников, используя искусственный интеллект для подделки голоса близких.

Искусственный интеллект Центробанк Совет безопасности РФ
04 ноября 2024, 10:41
Мелкие монеты могут исчезнуть в России
Читайте нас в: Google Новости
В России необходимо отказаться от чеканки мелких монет, поскольку они не пользуются спросом среди населения. Такое предложение в беседе с РИА «Новости» высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

При этом парламентарий назвал важным оставить в обороте один рубль.

«На производстве денег лучше экономить. У населения мелочь особо не пользуется спросом. Вижу, что когда людям дают сдачу мелочью, они ее даже не берут. Поэтому необходимо подумать, нужно вообще производить то, что людям не требуется», - заявил он.

Депутат отметил, что рубль является национальной валютой, поэтому эта монета должна оставаться в обороте.

«Центральный банк контролирует ситуацию. Никаких реформ, девальваций и изменений не предвидится. Регулятор обеспечивает стабильность нацвалюты за счет жесткой денежно-кредитной политики», - добавил Аксаков.

Ранее депутат предложил поместить на купюры портреты политиков , однако эту идею не оценили.

Рубль Госдума РФ Депутаты Россия Деньги
02 ноября 2024, 09:52
Максимальный размер больничного в России вырастет до 207,6 тысячи рублей в месяц
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В России в 2026 году максимальный размер больничного составит 207,6 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Минтруда.

Выплата в день в таком случае достигнет 6,8 тысячи рублей. Сейчас россияне за один день пропуска работы по болезни получают четыре тысячи рублей. Рост пособий по временной нетрудоспособности вызвало увеличение зарплат.

Размеры выплат на больничном определяются с учетом лимита страховых сумм для сотрудника с начала года. Максимум устанавливают исходя из размера средней зарплаты работника. Показатель индексируется ежегодно, он растет согласно темпам увеличения средний зарплаты.

В Госдуме ранее рекомендовали работодателям не отпускать простуженных сотрудников без больничного. Это влияет не только на рабочий процесс, но и на здоровье людей.

Выплаты в России Больничный

Новости по теме