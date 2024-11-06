Стоимость биткоина побила исторический максимум на фоне выборов президента США
На фоне выборов президента США стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 74 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщил CNN.
По состоянию на 06:12 по московскому времени на бирже Binance, крупнейшей в мире по объему торгов криптовалютами, биткоин подорожал до 74 367 долларов.
Биржа уточнила, что предыдущий рекорд зафиксировали 14 марта, когда котировки составляли 73 777 долларов.
В США проходят выборы президента. Республиканскую партию на них представляет бывший президент Дональд Трамп, а Демократическую - вице-президент Камала Харрис.
Ранее стало известно, что Трамп победил Харрис в ключевом штате Пенсильвания с результатом 51,2% после обработки 90% протоколов. Победитель выборов здесь получит 19 голосов выборщиков, наибольшое количество среди всех колеблющихся штатов.