Стоимость биткоина достигла максимума за более чем полтора года

Читайте нас в:

По состоянию на 04:56 по московскому времени стоимость биткоина составила 40 796 долларов. Таким образом, за сутки цена валюты увеличилась более чем на тысячу долларов.

Объем торговли биткоинами вышел на минимум в конце августа. Криптоинвесторы объясняли эту ситуацию уходом с рынка большого числа крупных розничных покупателей.

Глава Российской ассоциации блокчейна и криптовалют Юрий Припачкин отмечал, что в ближайший год курс биткоина имеет возможность побить собственные рекорды , которые были на пике расцвета электронной валюты.

В сентябре об уходе из России объявила крупная криптовалютная биржа Binance. Руководство платформы продало свои активы компании CommEX, переход на новую систему займет около года.