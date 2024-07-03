Стерлигов ответил россиянам, которые посчитали дорогим сыр за 120 тысяч рублей

Сбербанк поднял ставку по ипотечным кредитам на 1,3%. Теперь она будет не ниже 19,5% годовых. Взять более выгодные кредиты все еще можно — если не ориентироваться на крупнейшие и известные финансовые организации. Об этом рассказал Член Гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко.

Сбербанк поднял ставку по ипотечным кредитам на 1,3%. Теперь она будет не ниже 19,5% годовых. Взять более выгодные кредиты все еще можно - если не ориентироваться на крупнейшие и известные финансовые организации. Об этом рассказал Член Гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко.

Эксперт обратил внимание, что россияне при выборе банка для ипотечного кредитования в первую очередь обращают внимание на надежность финансовой организации. При этом, по словам Барсукова, этот показатель вообще не имеет значения.

«Надежность банка вообще не важна - вы деньги не даете, вы деньги берете. Чего люди боятся - если у банка отберут лицензию и он обанкротится, то к ним придут и скажут: отдавай весь долг сразу. Это не так. Условия кредитного договора для вас нарушены не будут. У вас кредит на каких условиях был выдан, на таких условиях вы его выдавать и будете. Просто вы будете выдавать не этому банку, а его правопреемнику. Поэтому вам абсолютно не важно, надежный банк - ненадежный», - объяснил Барсуков.

При выборе банка эксперт предложил обращать внимание на три критерия: процентная ставка, удобство обслуживания и удобство проведения сделки. Причем первый показатель для клиентов значительно важнее остальных.

«А смотреть ставки, брать кредиты в банках, которые очень дорогие как, например, Сбербанк - вообще не рекомендую», - подытожил Барсуков.

Эксперт добавил, что не ожидает снижения цен на новостройки в Москве после отмены льготной ипотеки.