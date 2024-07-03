03 июля 2024, 04:14

Стерлигов ответил россиянам, которые посчитали дорогим сыр за 120 тысяч рублей

Unsplash
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Цена за сыр в 120 тысяч рублей обоснована из-за сложностей в производстве продукта. Об этом заявил православный бизнесмен Герман Стерлигов в интервью блогеру Амирану Сардарову. Россиянам, которые с этим не согласны, Стерлигов посоветовал завести собственное хозяйство.

«Это недорого. <…> Я решил поставить цену 120 тысяч. Просто мне пришло это в голову. <…> Что такое 120 тысяч? Это вообще ни о чем», - прокомментировал Стерлигов цену на один из своих сыров.

По его словам, для производства продукта ему требуется погреб с подходящими условиями.

Россиянам, недовольным ценой на сыр, Стерлигов посоветовал завести собственное хозяйство, чтобы кормить детей натуральными продуктами.

Ранее Герман Стерлигов сообщил, что лишил наследства свою жену, дочь и двух сыновей , обвинив в их в ереси. Православными христианами и своими наследниками миллиардер назвал двух оставшихся сыновей - Михея и Сергия. Жена бизнесмена Алена сообщила, что временно живет раздельно с мужем - «разошлись по религиозным убеждениям».

Еда Рубль Продукты
03 июля 2024, 00:37
«Надежность банка не важна». Как выгодно взять ипотеку?
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Сбербанк поднял ставку по ипотечным кредитам на 1,3%. Теперь она будет не ниже 19,5% годовых. Взять более выгодные кредиты все еще можно — если не ориентироваться на крупнейшие и известные финансовые организации. Об этом рассказал Член Гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко.

Сбербанк поднял ставку по ипотечным кредитам на 1,3%. Теперь она будет не ниже 19,5% годовых. Взять более выгодные кредиты все еще можно - если не ориентироваться на крупнейшие и известные финансовые организации. Об этом рассказал Член Гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко.

Эксперт обратил внимание, что россияне при выборе банка для ипотечного кредитования в первую очередь обращают внимание на надежность финансовой организации. При этом, по словам Барсукова, этот показатель вообще не имеет значения.

«Надежность банка вообще не важна - вы деньги не даете, вы деньги берете. Чего люди боятся - если у банка отберут лицензию и он обанкротится, то к ним придут и скажут: отдавай весь долг сразу. Это не так. Условия кредитного договора для вас нарушены не будут. У вас кредит на каких условиях был выдан, на таких условиях вы его выдавать и будете. Просто вы будете выдавать не этому банку, а его правопреемнику. Поэтому вам абсолютно не важно, надежный банк - ненадежный», - объяснил Барсуков.

При выборе банка эксперт предложил обращать внимание на три критерия: процентная ставка, удобство обслуживания и удобство проведения сделки. Причем первый показатель для клиентов значительно важнее остальных.

«А смотреть ставки, брать кредиты в банках, которые очень дорогие как, например, Сбербанк - вообще не рекомендую», - подытожил Барсуков.

Эксперт добавил, что не ожидает снижения цен на новостройки в Москве после отмены льготной ипотеки.

Банки Недвижимость Кредиты Ипотека
02 июля 2024, 00:32
Сбербанк поднял ставки по рыночным ипотечным программам
РИА «Новости»
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Сбербанк со 2 июля повысил ставки по базовым рыночным программам ипотеки на 1,3 процентных пункта, причем минимальные теперь составят 19,5%. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

Внесение изменений связано с ростом доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) на фоне высокой ключевой ставки Банка России. При этом они не коснутся программ с господдержкой.

«Таким образом, минимальные ставки по базовым программам на „Домклик“ для ипотеки на новостройки, вторичное жилье, строительство дома и по программе рефинансирования - от 19,5%», - уточнила кредитная организация.

Пресс-служба банка уточнила, что ставки для ипотеки на загородную недвижимость и землю составят от 19,8%, на гараж, машино-место или кладовую - от 20%, по программам «Военная ипотека» и «Коммерческая ипотека» от 18,9% и от 21% соответственно. При этом размер ставки не будет изменен по ранее подписанным кредитным договорам.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко предупредила, что застройщики не смогут обеспечить льготные ставки по ипотеке.

Банки Россия Ипотека
01 июля 2024, 23:58
Россиянам рассказали, кто получит двойную пенсию в 2024 году
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Некоторые категории россиян могут получить сразу две пенсии. Среди них — родители погибших военнослужащих и федеральные госслужащие. Об этом «Газете.ru» сообщил кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

Некоторые категории россиян могут получить сразу две пенсии. Среди них - родители погибших военнослужащих и федеральные госслужащие. Об этом «Газете.ru» сообщил кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«Претендовать на две пенсии могут девять категорий граждан РФ. Первая из них - родители военнослужащих, погибших во время военной службы или умерших от военной травмы после увольнения», - отметил он.

Также в перечень вошли вдовы военнослужащих и нетрудоспособные члены семей граждан, пострадавшие после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Кроме того, две пенсии могут назначить членам семей умерших граждан из числа космонавтов, работникам летно-испытательного состава и федеральным госслужащим.

По словам Зайнуллина, двойную пенсию можно оформить, если руководство делало дополнительные взносы в НПФ.

Ранее сообщалось, что 1 июля некоторые пенсионеры будут получать повышенные выплаты. К ним относятся работающие пенсионеры, уволившиеся в июне, люди, достигшие 80-летнего возраста и инвалиды.

Пенсия Пенсионеры Семья Космонавты Военные Инвалиды
01 июля 2024, 22:43
Всемирный банк оценил рост доходов россиян
РИА «Новости»
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Россия попала в категорию стран с высокими доходами населения. Это следует из публикации в блоге Всемирного банка.

По данным Всемирного банка, в 2023 году валовый национальный доход на душу населения в России составил 14 250 долларов. Годом раньше этот показатель был на уровне 12 830 долларов.

Рост доходов россиян в организации объяснили увеличением оборонных расходов государства, восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительстве.

В июне Всемирный банк улучшил прогноз роста российской экономики. В начале 2024 года финансовая структура предсказывала рост до 1,3%, но уже к лету повысила этот показатель более чем в два раза - до 2,9%.

По ожиданиям ВБ, в 2025 году рост составит 1,4%, хотя изначально предсказывался на уровне 0,9%.

Банки Доходы Всемирный банк

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