Ставку по семейной ипотеке предложили привязать к возрасту детей

Заместитель директора департамента финансовой политики Минфина России Павел Шахлевич рассказал о программе долгосрочных сбережений в стране. По его словам, благодаря этому государственному проекту накопить на безбедную старость, купить дачу, оплатить пышную свадьбу детям или оставить внукам наследство станет гораздо проще. Этот сберегательный механизм позволит россиянам регулярно получать дополнительный доход в будущем.

Сберечь и приумножить По словам Шахлевича, программу утвердили на законодательном уровне в 2023 году, а с 1 января этого года она заработала. Президент поставил задачу привлечь в проект 250 миллиардов рублей. Главная цель - повышение культуры долгосрочных сбережений у россиян.

«Программа долгосрочных сбережений - это ваша надежная копилка. Вы можете откладывать туда понемногу по вашему собственному желанию, а государство будет докладывать вам в эту копилку, а также давать льготы по аналогии с кешбэками. Люди могут накопить деньги на глобальные цели: покупка жилья или дачи, образование детей или внуков или крупный ремонт. Отчисления нужно делать регулярно, каждый месяц небольшими суммами», - рассказал Шахлевич.

Он отметил, что такие взносы будут совершенно необременительны для кошельков людей, но в долгосрочной перспективе, например, через 15 лет, эти накопления позволят осуществить самые смелые мечты. Также культура долгосрочных сбережений убережет россиян от импульсивных покупок.

«Вступить в программу может любой гражданин, достигший 18 лет. Для вступления в программу нужно заключить договор долгосрочных сбережений с любым из операторов программы. Операторами программы являются негосударственные пенсионные фонды. Они присутствуют на территории всей страны и имеют региональные представительства. Сами средства по программе состоят из добровольных взносов граждан, пенсионных накоплений, софинансирования от государства, а также добровольных взносов от работодателей», - пояснил Шахлевич.

Плюсы программы Эксперт подробно остановился на основных преимуществах программы долгосрочных сбережений. Во-первых, эта программа дает возможность перевести средства пенсионных накоплений, во-вторых - это софинансирование государством, однако есть ограничения - 36 тысяч рублей в год в течение трех лет. В-третьих, предполагаются налоговые вычеты и кешбэки.

«Налоговые вычеты существуют на взнос не более 400 тысяч рублей. И по налоговой базе 13 или 15%. Вы получаете около 52 или 64 соответственно. Также предполагается налоговый вычет на инвестиционный доход», - продолжил Шахлевич.

Что особенно важно - это предусмотренная в программе возможность забрать деньги в любой момент. Без потери инвестиционных доходов или пенсионных накоплений, добавил финансист. А в случае смерти наследники получают накопленные деньги своего родственника.

«Государство гарантирует сохранность денег граждан. Механизмы для этого заложены разнообразные. Например, сохранность 2,8 миллиона рублей инвестиционного дохода, и без ограничений гарантируются средства пенсионных накоплений, софинансирования и вложенных средств», - подчеркнул Шахлевич.

Программа долгосрочных сбережений позволит создать «подушку безопасности» на случай наступления особых жизненных ситуаций. Участие в программе добровольное, заключил эксперт.

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