15 мая 2024, 14:50

Ставку по семейной ипотеке предложили привязать к возрасту детей

РИА «Новости»
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В России пересмотрят условия семейной ипотеки. Минфин предложил привязать ее к возрасту детей и повысить ставку вдвое, до 12% годовых, если им исполнилось больше шести лет. Заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил об этом на полях конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024», сообщило РИА «Новости».

Льготная ипотека, объяснил он, призвана поддержать строительную отрасль и семьи с детьми. Чебесков заявил, что это антикризисная, а не демографическая мера. Программу семейной ипотеки со ставкой 6% продлят, но участвовать в ней смогут только родители детей младше шести лет. Замминистра заявил, что условия для других заемщиков пока не утвердили.

«Мы предлагали для тех семей, которые сейчас подпадают под семейную ипотеку и которые не подпадут в будущем, повышение ставки до 12%. <…> Мы предлагаем 12% для тех, у кого есть два несовершеннолетних ребенка», - пояснил он.

Минфин призвал также запретить семьям с высоким доходом оформлять семейную ипотеку. Чебесков заявил, что при зарплате 500 тысяч рублей в месяц можно оформить кредит на рыночных условиях.

Минфин РФ Кредиты Ипотека Деньги Центробанк Льготная ипотека Социальная ипотека
15 мая 2024, 03:20
Продажи российских активов за рубежом превысили миллиард долларов
РИА «Новости»
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Объем сделок по покупке зарубежных активов, принадлежащих российским компаниям и гражданам, в первом квартале 2024 года вырос почти в семь раз. Об этом сообщил сайт AK&M.

В денежном выражении он составил около 1,1 миллиарда долларов. Активизацию процесса продаж эксперты связали с так называемыми санкционными рисками.

С другой стороны, аналитики AK&M отметили рост интереса к покупке российских активов за рубежом.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза смогут изымать доходы от замороженных зарубежных активов России и тратить до 90% суммы на закупку вооружений для Украины.

Также стало известно, что СПБ Банк, который является расчетным депозитарием СПБ Биржи, попал под санкции США. Ограничения со стороны американского Минфина обычно означают блокировку активов и запрет на сделки для американцев.

Россия Деньги Покупки
14 мая 2024, 20:10
«Это ваша надежная копилка». Финансист Шахлевич — о программе долгосрочных сбережений
Медиасток.рф
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Заместитель директора департамента финансовой политики Минфина России Павел Шахлевич рассказал о программе долгосрочных сбережений в стране. По его словам, благодаря этому государственному проекту накопить на безбедную старость, купить дачу, оплатить пышную свадьбу детям или оставить внукам наследство станет гораздо проще. Этот сберегательный механизм позволит россиянам регулярно получать дополнительный доход в будущем.

Сберечь и приумножить По словам Шахлевича, программу утвердили на законодательном уровне в 2023 году, а с 1 января этого года она заработала. Президент поставил задачу привлечь в проект 250 миллиардов рублей. Главная цель - повышение культуры долгосрочных сбережений у россиян.

«Программа долгосрочных сбережений - это ваша надежная копилка. Вы можете откладывать туда понемногу по вашему собственному желанию, а государство будет докладывать вам в эту копилку, а также давать льготы по аналогии с кешбэками. Люди могут накопить деньги на глобальные цели: покупка жилья или дачи, образование детей или внуков или крупный ремонт. Отчисления нужно делать регулярно, каждый месяц небольшими суммами», - рассказал Шахлевич.

Он отметил, что такие взносы будут совершенно необременительны для кошельков людей, но в долгосрочной перспективе, например, через 15 лет, эти накопления позволят осуществить самые смелые мечты. Также культура долгосрочных сбережений убережет россиян от импульсивных покупок.

«Вступить в программу может любой гражданин, достигший 18 лет. Для вступления в программу нужно заключить договор долгосрочных сбережений с любым из операторов программы. Операторами программы являются негосударственные пенсионные фонды. Они присутствуют на территории всей страны и имеют региональные представительства. Сами средства по программе состоят из добровольных взносов граждан, пенсионных накоплений, софинансирования от государства, а также добровольных взносов от работодателей», - пояснил Шахлевич.

Плюсы программы Эксперт подробно остановился на основных преимуществах программы долгосрочных сбережений. Во-первых, эта программа дает возможность перевести средства пенсионных накоплений, во-вторых - это софинансирование государством, однако есть ограничения - 36 тысяч рублей в год в течение трех лет. В-третьих, предполагаются налоговые вычеты и кешбэки.

«Налоговые вычеты существуют на взнос не более 400 тысяч рублей. И по налоговой базе 13 или 15%. Вы получаете около 52 или 64 соответственно. Также предполагается налоговый вычет на инвестиционный доход», - продолжил Шахлевич.

Что особенно важно - это предусмотренная в программе возможность забрать деньги в любой момент. Без потери инвестиционных доходов или пенсионных накоплений, добавил финансист. А в случае смерти наследники получают накопленные деньги своего родственника.

«Государство гарантирует сохранность денег граждан. Механизмы для этого заложены разнообразные. Например, сохранность 2,8 миллиона рублей инвестиционного дохода, и без ограничений гарантируются средства пенсионных накоплений, софинансирования и вложенных средств», - подчеркнул Шахлевич.

Программа долгосрочных сбережений позволит создать «подушку безопасности» на случай наступления особых жизненных ситуаций. Участие в программе добровольное, заключил эксперт.

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Пенсия Доходы Россия Деньги
14 мая 2024, 15:17
Изъятие проданных на Мосбирже акций Соликамского магниевого завода обжаловали
Freepik
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Центробанк вслед за Мосбиржей обжаловал решение об изъятии акций Соликамского магниевого завода у миноритарных акционеров. Юристы ведомства обратились в 17-й арбитражный апелляционный суд, сообщил сайт «Право.ру».

Апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции подали 13 мая. Центробанк не согласился с изъятием акций двух тысяч миноритарных акционеров СМЗ в доход государства. Мосбиржа подала аналогичную жалобу 2 мая, и через пять дней ее приняли к рассмотрению.

Приватизацию СМЗ признали незаконной в 2022 году. По иску Генпрокуратуры государство получило 89,4% акций предприятия, которые принадлежали четырем бенефициарам, а именно Петру Кондрашеву, Сергею Кирпичеву, Тимуру Старостину и Игорю Пестрикову. Затем Арбитражный суд Пермского края постановил изъять оставшиеся 10,6%, которые находились в свободном обращении и выставлялись на Мосбирже.

В апреле площадка приостановила торги глобальными депозитарными расписками X5 Retail Group. Минпромторг потребовал через суд приостановить права компании на дочерний «Корпоративный центр Икс 5».

Суд Бизнес Деньги Центробанк Экономика Мосбиржа
14 мая 2024, 15:15
Силуанов анонсировал внедрение нового механизма по налоговым вычетам
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Автоматический расчет налоговых вычетов заработает с 2026 года. Россияне больше не будут ходить по разным инстанциям и собирать бумаги, заявил кандидат на пост главы Минфина Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, соответствующее поручение давал президент Владимир Путин. Сейчас министерство работает с налоговой службой над созданием этого механизма.

Силуанов отметил, что россиянам приходится ходить по разным организациям и собирать справки, чтобы получить налоговые вычеты. Эти процедуры занимают много времени.

«По итогам 2025 года, в 2026 году такой механизм автоматического начисления всех вычетов, когда не нужно будет собирать справки по различным инстанциям, будет запущен», - подчеркнул он.

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что с 2025 года пенсии неработающих россиян будут индексировать дважды. Это будет происходить с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля.

Налоги Владимир Путин Антон Силуанов

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