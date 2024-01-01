01 января 2024, 10:18

Ставки акцизов на топливо и моторные масла в России выросли на 4,9%

РИА «Новости»
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С 1 января 2024 года в России в плановом порядке повысили ставки акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла на 4,9%. Соответствующие поправки внесли ранее в Налоговый кодекс, сообщил ТАСС.

Теперь акциз на бензин «Евро 5» составляет 15,048 тысячи рублей за тонну, на дизельное топливо - 10,425 тысячи рублей за тонну. В минувшем году акцизы на эти виды горючего росли на 4%.

По мнению экономиста Сергея Кондратьева, рост акцизов не приведет к резкому подорожанию топлива на заправках. С ним согласился эксперт ИнфоТЭК Александр Фролов. При этом он сослался на котировки на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, которые находятся на низком уровне.

В случае, если они не начнут повышаться, то и роста розничных цен на бензин ждать не стоит, пояснил Фролов. Однако с дизельным топливом ситуация обстоит иначе - оно дорого стоит на бирже. Эксперт не исключил, что рост акцизов может повлиять на конечную стоимость дизтоплива для потребителя.

В ноябре в России почти на 15% упали оптовые цены на бензин. Это объяснялось снижением спроса, увеличением производства и введением эмбарго.

Бензин Россия
01 января 2024, 10:42
Россиянам напомнили об увеличении с 1 января пенсий и МРОТ
РИА «Новости»
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С 1 января 2024 года в России увеличились пенсии по старости на 7,5%. Повышение затронуло выплаты для более чем 32 миллионов граждан, передала «Вечерняя Москва».

Средний размер страховых выплат составит 22 605 рублей, а пенсий по старости - 23 449 рублей. Перерасчет пенсий не требует подачи заявления в Социальный фонд России.

Власти заложили в бюджет средства на повышение пенсий. В 2024 году расходы по этой статье будут на уровне 234 миллиардов рублей.

С начала января в России также повысится минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5%, до 19 242 рублей. На основе МРОТ в том числе рассчитываются такие выплаты, как пособие по беременности и родам.

В Минтруде сообщали и об индексации на 7,5% материнского капитала. Выплата за первого ребенка составит 631 тысячу рублей, за второго - 834 тысячи рублей.

Пенсия Выплаты в России
01 января 2024, 08:47
Лимиты на выдачу кредитов ужесточили в России
РИА «Новости»
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Новые ограничения Центрального банка России по выдаче кредитных карт и необеспеченных кредитов вступили в силу с 1 января. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Теперь для заемщиков с показателем долговой нагрузки до 80% доля выдач потребительских кредитов составит 25% против 30% в первом квартале 2024 года. Лимит займов для кредитных карт составит 10% против 20%. Для микрофинансовых организаций этот порог снизили с 30% до 25%.

Экономист Дмитрий Осянин советовал россиянам дождаться снижения ключевой ставки по кредитам до 7-9%. По его словам, в настоящее время выгодно пользоваться именно механизмом открытия вкладов.

Ранее Центробанк сообщил об отмене комиссии за переводы между российскими гражданами по системе быстрых платежей. Льготный период истекал 1 июля 2024 года, если переводы осуществляли граждане, то их не облагали комиссией для банков.

Россия Кредиты Центробанк
01 января 2024, 06:40
МРОТ проиндексируют на 18,5% с 1 января 2024 года
РИА «Новости»
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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) проиндексируют на 18,5% с 1 января 2024 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на федеральные законы об изменениях в закон о МРОТ и о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) проиндексируют на 18,5% с 1 января 2024 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на федеральные законы об изменениях в закон о МРОТ и о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

В итоге МРОТ составит 19 242 рубля, размер прожиточного минимума увеличится на 1078 рублей и будет составлять 15 453 рубля.

Соотношение МРОТ со средней заработной платой на одно рабочее место составит не меньше 48% с 2025 года. Принятие закона повысит зарплаты 4,8 миллиона человек.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что к концу года зарплаты граждан России увеличатся в среднем на 8%. Также на 5% повысятся реальные располагаемые доходы граждан. Глава государства отмечал, что уровень безработицы в РФ снизился до 2,9%. По его словам, в России такого никогда не было. Это замечательный показатель интегрированной экономики.

Рубль Законы Россия Зарплаты Владимир Путин Деньги МРОТ в РФ Экономика
30 декабря 2023, 01:04
Сооснователь Fix Price миллиардер Хачатрян продал свою долю в компании
РИА «Новости»
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Сооснователь Fix Price миллиардер Артем Хачатрян продал свой пакет в 35,2% акций компании и вышел из совета директоров «по семейным обстоятельствам». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Почти весь пакет - 34,2% - выкупил его партнер Сергей Ломакин, 1% акций приобрел гендиректор ретейлера Дмитрий Кирсанов. Хачатрян получил за свою долю 1,015 миллиарда долларов. Кирсанов стал обладателем 8,5 миллиона акций по цене 2,94 доллара за бумагу, Ломакин выкупил 290,5 миллиона акций по цене 3,41 доллара за бумагу.

Ломакин и Хачатрян запустили сеть магазинов «все по одной цене» в 2007 году. В марте 2021 года компания вышла на биржу, ее основатели стали миллиардерами.

Компания Fix Price в начале ноября провела опрос , согласно которому 76% россиян предпочитают бумажную версию книг. Еще 34% респондентов заявили, что предпочитают электронные версии, а 7% отметили, что не видят разницы.

Магазины Бизнес Ретейл

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