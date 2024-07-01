01 июля 2024, 08:18

Стало известно, сколько россиян зарабатывают больше 100 тысяч рублей

РИА «Новости»
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Лишь десятая часть россиян зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц. Четверть работников получает от 27 до 45 тысяч рублей, сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.

Специалисты оценили среднедушевой доход жителей России. В эту сумму включили зарплаты, соцвыплаты, доходы от собственности и самозанятости. Оказалось, что менее 1% россиян получают в месяц до семи тысяч рублей, 26,2% - от 27до 45 тысяч рублей. Лишь 11,2% зарабатывают больше 100 тысяч рублей.

Минимальный размер оплаты труда в 2025 году проиндексируют на 15%, и он превысит 22 тысячи рублей. Президент России Владимир Путин поручил в последующие пять лет повысить его до 35 тысяч рублей, а в Госдуме предложили запретить платить работникам зарплату меньше МРОТ. Депутат Светлана Бессараб предупредила, что при нынешнем уровне доходов россияне смогут рассчитывать на пенсию до 30 тысяч рублей.

Работа Зарплаты Росстат Деньги МРОТ в РФ
01 июля 2024, 03:51
Акции кондитерской фабрики Порошенко Roshen передали в доход России
РИА «Новости»
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Акции кондитерской фабрики Roshen, которая принадлежала экс-президенту Украины Петру Порошенко, передали в доход России. Об этом сообщил РИА «Новости» директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

«В доход переданы акции АО „Липецкая кондитерская фабрика „Рошен“», - сказал он.

В феврале 2024 года по решению суда расположенная в Липецке фабрика Roshen, принадлежавшая Порошенко и его сыну, перешла в собственность России. Эта компания является одним из крупнейших производителей кондитерских и шоколадных изделий. Судебное решение вступило в силу немедленно, обжаловать его можно было в апелляционном порядке.

Петр Порошенко Суд Коммерческие акции
01 июля 2024, 03:37
Разводы и крупные сделки. Россиян предупредили об увеличении госпошлин
РИА «Новости»
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Министерство финансов предложило с 2025 года значительно увеличить пошлины для физических и юридических лиц. Об этом агентству «Прайм» рассказала экономист Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, пошлина на развод может увеличиться в восемь раз - с 650 до 5000 рублей. В три раза с 1600 до 5000 рублей - пошлина на смену имени. На внесение исправлений в акты гражданского состояния пошлину предложили поднять до 700 рублей.

Денежный сбор в рамках антимонопольного законодательства при заключении крупных сделок предложили увеличить с 35 тысяч до 400 тысяч рублей.

Ранее юрист Георгий Федоров высказал предположение , что увеличение пошлин на разводы не поможет людям сохранить семью.

Семья Пошлины Бизнес
01 июля 2024, 03:15
Россиянам рассказали, насколько вырастут тарифы на электричество и ЖКУ
Freepik
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Тарифы на электроэнергию в России вырастут с 1 июля. Об этом сообщило РИА «Новости».

Самой дорогой электроэнергия будет на Чукотке - максимальная ставка составит 10,56 рубля за киловатт-час, в Якутии - в 8,58 рубля, на Камчатке - 8,23 рубля.

В Москве предельный тариф на электроэнергию установили в размере 7 рублей, а Подмосковье - 7,33 рубля. В Запорожской области минимальный тариф составляет 1,14 рубля, Херсонской - 1,22 рубля, в ЛНР - 1,25 рубля, в ДНР - 1,27 рубля.

Кроме того, с начала второго полугодия 2024 года увеличат тарифы на другие коммунальные услуги - подачу воды, газа и тепла.

Ранее стало известно, что в каждом регионе России будет свой процент индексации жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). В среднем стоимость увеличится на 9,8%.

Электричество Россия
30 июня 2024, 13:08
Россия получила крупную денежную выгоду от санкций
РИА «Новости»
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Импортеры из недружественных государств за два года действия санкций недополучили товаров из России на 256,5 миллиарда долларов (почти 21 триллион рублей). РФ перенаправила эту продукцию в другие страны и получила крупную выгоду, подсчитало РИА «Новости».

Согласно данным Федеральной таможенной службы, по итогам двух лет российский экспорт оказался в плюсе. По сравнению с периодом до введения ограничений удалось дополнительно получить 30,9 миллиарда долларов (пять триллионов рублей). За два года торговли с дружественными государствами Россия компенсировала выпавшие доходы.

При этом уточняется, что более половины не доехавших до Запада товаров пришлось на минералы, драгоценности и металлы.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что новый пакет санкций ЕС не достигнет своих целей.

Санкции Россия

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