Стало известно о возможной смене руководства Первой грузовой компании

Количество продаж новостроек в Москве и области существенно сократилось на фоне отмены массовой льготной ипотеки. Об этом сообщил РБК.

В июле, уже после отмены льготной ипотеки, в московском регионе зафиксировали 10,9 тысячи сделок с квартирами и апартаментами. Этот показатель сократился на 40% по сравнению с июнем и на 18% - по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Новостройки в старых границах города стали покупать реже: за месяц продажи рухнули на 31%, а за год - на 19%. В Новой Москве первичку приобретали на 41% реже, чем в прошлом месяце. Больше всего снижение спроса заметно в Подмосковье, где продажи обвалились на 50% за месяц и на 30% - за год.

Несмотря на падение продаж, цены на новостройки подросли. По информации издания, стоимость квадратного метра за месяц подскочила на 8%, а за год - на 15%.

Ранее гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков объяснил, что жители России по возможности покупали жилье в начале лета , до отмены льготной ипотеки. По его словам, «июльский провал» по количеству заявок на программу является закономерным.