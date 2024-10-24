24 октября 2024, 05:53

Стало известно, насколько повысят страховые пенсии в 2025 году

РИА «Новости»
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В России ожидаемый уровень инфляции в 2025 году составит 7,3%, что приведет к увеличению пенсионных выплат на такой же процент. Изменения затронут как работающих, так и неработающих пенсионеров, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Изначально правительство планировало индексировать пенсии с 1 февраля 2025 года на 4,5%, а с 1 апреля - еще на 2,2%, но потом внесло изменения в действующий законопроект. Пенсионные выплаты проиндексируют один раз в начале года, причем выше ранее предусмотренных параметров.

Кроме того, Социальный фонд повысит размер ежемесячных денежных выплат инвалидам, ветеранам боевых действий и некоторым другим категориям льготников.

«Также с 1 августа 2025 года Социальный фонд России скорректирует размер страховых пенсий работающим пенсионерам по величине индивидуального пенсионного коэффициента, в зависимости от размеров уплаченных в 2024 году страховых взносов», - отметил юрист.

Виноградов добавил, что все цифры пока предварительные, так как размеры индексации еще могут пересмотреть, а выплаты дополнительно скорректировать.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что некоторым пенсионерам могут выдать страховую выплату в декабре уже с учетом индексации.

Пенсия Пенсионеры Россия Деньги Инфляция
23 октября 2024, 04:21
Россия объединила напуганные санкциями страны БРИКС новой стратегической целью
РИА «Новости»
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Россия поставила перед партнерами по БРИКС новую стратегическую цель. Страны уже нарастили торговлю в национальных валютах, а теперь им предстоит полностью отказаться от доллара, сообщил журналист британского сайта UnHerd Томас Фази.

По его мнению, большой интерес к саммиту БРИКС в Казани свидетельствовал о растущем влиянии Глобального Юга. В список ожидания на вступление вошли уже около 40 стран. Фази заявил, что их побудили санкции в отношении России и заморозка ее зарубежных активов.

«Россия поставила перед блоком новую стратегическую цель: дедолларизацию. [Ограничения] подчеркнули необходимость финансовой независимости, сделав повестку дня дедолларизации не просто желаемой, а необходимой - не только для России, но и для других стран», - сказал автор статьи.

Фази сообщил, что объем торговли в валютах БРИКС превысил объем транзакций в долларах. Он напомнил, что совокупный ВВП стран-членов, скорректированный по паритету покупательной способности, составил 35,6% мировой экономики - больше, чем вклад G7. Журналист допустил, что на саммите объединение объявит о запуске новой валютной экосистемы.

Власти Индии выступили против расширения БРИКС и его превращения в коалицию против США , сообщило агентство Bloomberg. По его информации, эта страна не согласилась бороться с долларизацией.

Доллары США Международные отношения Россия Экономика БРИКС Саммит БРИКС 2024
22 октября 2024, 23:29
Альтернатива ипотеке. Как купить квартиру после очередного повышения ставок
РИА «Новости»
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«Сбер» повысил ставки по ипотеке на 3%, и его примеру, по мнению аналитиков, последуют остальные. Обрушит ли это спрос и сможет ли рассрочка от застройщиков конкурировать с кредитами, рассказала ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

«В любом случае недвижимость всегда будет продаваться. Ипотека будет жить, и вопросы с недвижимостью, а это одна из базовых потребностей, люди будут решать», - выразила она уверенность.

Риелтор подтвердила, что застройщики стали предлагать покупателям рассрочку. Однако взносы в таком случае предстоит делать не равными долями, а по другим схемам. Например, 30% стоимости жилья при оформлении сделки, столько же - через год, а еще через один - оставшиеся 40%. Однако Перескокова посоветовала россиянам обращать внимание на условия договора и брать рассрочку только без удорожания.

«Опять же, не все рассрочки можно брать. Когда берете рассрочку, нужно обязательно обращать внимание, чтобы не было увеличения стоимости объекта. То есть интересна рассрочка без удорожания», - сказала специалист.

С 22 октября Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам. Теперь переплата за новое жилье составит 24,9% годовых, на вторичное - 24,6%. Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута предупредил, что ситуация не стабилизируется, пока Центробанк не снизит ключевую ставку.

Сбербанк Недвижимость Кредиты Ипотека Деньги
22 октября 2024, 20:45
МВФ пересмотрел прогноз по росту ВВП России в ближайшие два года
РИА «Новости»
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Международный валютный фонд спрогнозировал по итогам 2024 года рост экономики России на 3,6%, мира — на 3,2%. Октябрьский обзор опубликовали на сайте учреждения.

Международный валютный фонд спрогнозировал по итогам 2024 года рост экономики России на 3,6%, мира - на 3,2%. Октябрьский обзор опубликовали на сайте учреждения.

Специалисты разместили последний прогноз в июле и с тех пор повысили ожидания от российской экономики. По их подсчетам, по итогам года валовый внутренний продукт увеличится на 3,6% вместо 3,2%. Однако в 2025 году, по оценкам МВФ, этот показатель составит лишь 1,3% вместо 1,5%.

На замедлении темпов роста скажется снижение частного потребления и инвестиций.

Прогноз для мировой экономики на 2024 год остался прежним - 3,2%, но изменился на следующий, снизившись с 3,3% до 3,2%. Специалисты сообщили о сильном контрасте между экономикой развитых и развивающихся стран. Первые достигли допандемийных показателей, в отличие от вторых.

Обновленный прогноз МВФ по ВВП России ниже ожиданий Минэкономразвития. Отечественные специалисты рассчитывают, что рост ускорится на 3,9% в 2024 году и 2,5% в 2025 году.

Рейтинги Деньги Экономика Промышленность ВВП
22 октября 2024, 02:56
Проблемы с картами Visa и MasterCard возникнут у россиян к концу года
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Сертификаты безопасности чипов по картам Visa и MasterCard перестанут действовать у ряда российских банков в конце 2024 года. Поэтому россияне могут столкнуться с проблемами с некоторыми платежами, сообщили РБК источники на платежном рынке.

Сертификаты безопасности чипов могут не совпадать со сроком действия самих карт. Их продлевали до ухода из России в 2022 году международных платежных систем Visa и MasterCard. Теперь в банках будут самостоятельно решать, принимать к оплате эти карты или нет.

В материале указали, что это не должно отразиться на массовых операциях, но может привести к проблемам с проведением отложенных операций. Например, при оплате проезда в транспорте.

Сервис BRICS Pay может появиться в России для безналичных расчетов иностранцев. Оплату по QR-коду предложили запустить до конца 2024 года, с его помощью пользователи смогут расплачиваться картами Visa и MasterCard внутри страны.

Банки Россия

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