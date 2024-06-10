10 июня 2024, 11:29

Стало известно, на что пойдут деньги из главной российской «кубышки» в 2024 году

РИА «Новости»
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Правительство собирается выделить из Фонда национального благосостояния в 2024 году более одного триллиона рублей. Первый замминистра экономического развития Илья Торосов рассказал «Ведомостям», что 890 миллиардов направят на финансирование самоокупаемой инфраструктуры.

Правительство собирается выделить из Фонда национального благосостояния в 2024 году более одного триллиона рублей. Первый замминистра экономического развития Илья Торосов рассказал «Ведомостям» , что 890 миллиардов направят на финансирование самоокупаемой инфраструктуры.

Почти 400 миллиардов рублей вложат в проект по переработке газа в Усть-Луге. Второй крупный проект - это расширение производства воздушных судов. На него выделят 283,3 миллиарда рублей.

Кроме того, деньги из главной «кубышки» пойдут на льготный лизинг воздушных, водных судов и автобусов, строительство дороги Казань - Екатеринбург и проекты ЖКХ.

«Также сейчас Минэк обсуждает с Минтрансом и Росжелдором концессию по строительству высокоскоростной магистрали в Петербург», - написали авторы материала.

Президент России Владимир Путин поручил выделить на ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом из ФНБ более 300 миллиардов рублей.

Схему ВСМ согласовали в феврале, а проект планировки будущего вокзала в столице утвердили осенью прошлого года.

Ранее экономист Александр Аршавский заявил, что Фонд национального благосостояния избавился от евро на своих счетах. Средства могут инвестировать в рубли, юани и золото.

Рубль ЖКХ Газ Строительство Дороги Деньги Правительство РФ Экономика
09 июня 2024, 12:24
США и Россия нарастили торговлю в апреле
РИА «Новости»
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В апреле на 20% в годовом выражении вырос объем торговли между Россией и США. Сумма достигла 332 миллионов долларов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные американской таможни.

На 37% увеличился российский экспорт, достигнув показателя в 298 миллионов долларов. Здесь основным товаром остались удобрения - их поставки в годовом выражении подскочили в 1,6 раза, до 164 миллионов в американской валюте.

Второе место заняла платина, продажи которой выросли в 32 раза, до 94,2 миллиона долларов. На третьем оказались части турбореактивных двигателей - их поставки выросли втрое, до 10,1 миллиона.

Замкнули пятерку фосфаты и жмых из соевого масла, получившие по четыре миллиона долларов по обеим позициям.

Что касается американского импорта, то он, напротив, сократился на 48%, остановившись на уровне 34 миллионов долларов.

Из США в Россию главным образом поставляют продукты - здесь зафиксировали рост вдвое, до 6,7 миллиона в американской валюте, и вакцины. По последней позиции произошло снижение в 3,5 раза, до 6,5 миллиона.

Медицинские приборы, рентгены и реагенты вошли в пятерку поставляемых товаров с показателями 3,1, два и 1,8 миллиона долларов соответственно.

В месячном выражении торговля упала, сократившись на 30%. Причиной в материале указали отсутствие сделок США по покупке российского урана. В торговле этим сырьем, по данным журналистов, дважды в год возникает перерыв - сейчас он уже второй.

На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин отмечал, что темпы роста экономики страны превысили среднемировые.

США Доллары США Экспорт Торговля Россия Продукты
08 июня 2024, 05:19
Стало известно число россиян, которым проиндексируют пенсии
РИА «Новости»
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на площадке Петербургского международного экономического форума рассказал журналистам, что индексация пенсий работающих пенсионеров затронет порядка 7,8 миллиона россиян. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Это решение затронет 7,8 миллиона человек. Это те пенсионеры, которые при достижении пенсионного возраста продолжают свою трудовую деятельность», - заявил министр.

По словам Котякова, это решение напрямую повлияет на уровень их зарплаты.

До этого президент РФ Владимир Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам уже со следующего года. По его словам, так будет справедливо.

Ранее директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина сообщила, что депутаты Госдумы обсуждают понижение планки пенсионного возраста для представителей двух профессий. Речь идет о работниках пожарной охраны ВС РФ и преподавателях среднего профобразования.

Пенсия Пенсионеры Россия ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 21:01
Азербайджан присоединился к работе с картами «Мир»
РИА «Новости»
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Карты платежной системы «Мир» начали работать на территории Азербайджана. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Уже можно снимать манаты с карты „Мир“ в банкоматах ВТБ» - сказал он в ходе выступления на сессии «Россия - Азербайджан» на полях ПМЭФ-2024.

Сейчас карты «Мир» работают в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Южной Осетии и на Кубе.

Предприниматель из Индии Дивеш Кумар ранее заявил, что в Индии должна обязательно развиваться система «Мир» , а в России - индийская Rupicard. Сейчас туристы в обеих странах сталкиваются с трудностями, когда не могут воспользоваться картами.

Россия Работа МИД РФ Азербайджан ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 10:43
Силуанов назвал три составляющие финансового суверенитета России
РИА «Новости»
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Правительству России в ближайшие шесть лет предстоит обеспечить финансовый суверенитет страны. Министр финансов Антон Силуанов заявил об этом на ПМЭФ-2024. Трансляцию вели на сайте форума.

«С точки зрения Минфина, конечно, это обеспечение финансового суверенитета страны. Это глобальная задача - устойчивые госфинансы, создание собственного рынка капитала, налаживание стабильных расчетов, в том числе международных», - сказал он.

Министр заявил, что страны, которые ввели против России санкции, выстрелили себе в ногу. Их экономика стагнировала, а отечественная показала рост. По мнению Силуанова, в последние годы страна научилась выходить из сложнейших турбулентных ситуаций, эффективней управлять бюджетными деньгами и собирать налоги.

ПМЭФ-2024 стартовал 5 июня. Силуанов выступил на сессии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» с участием председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, министра экономического развития Максима Решетникова и замруководителя администрации президента Максима Орешкина.

Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина состоится 7 июня.

Минфин РФ Россия Экономика ПМЭФ-2024

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