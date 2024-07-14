14 июля 2024, 03:49

Стало известно, кто из россиян получит самую маленькую пенсию

РИА «Новости»
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Отсутствие официальной информации о трудовом стаже может оказать негативное влияние на размер будущей пенсии. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева.

По словам эксперта, чем больше человек работает без официального трудового стажа, тем меньше будет его пенсия.

«Важно, чтобы квалифицированный труд оплачивался достойно, а отчисления в Социальный фонд могли обеспечить достойную старость», - подчеркнула Мирзабалаева.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что решение об индексации пенсий работающим пенсионерам давно назрело. Закон об индексации пенсий работающим пожилым россиянам вступит в силу с января 2025 года.

Пенсия Пенсионеры Россия
13 июля 2024, 16:10
Семьи с двумя и более детьми получат налоговую выплату
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В России семьи, воспитывающие двоих и более детей, ежегодно будут получать налоговые выплаты. Закон подписал президент Владимир Путин, документ разместили на сайте нормативно-правовых актов.

Сумма выплаты подразумевает разницу между размером расчетного исчисленного НДФЛ за 12 месяцев и суммой, исчисленной за аналогичный период дохода по ставке 6%. По итогам года семьям вернут разницу между 13% и 6% налога.

В документе указано, что на налоговые выплаты смогут рассчитывать граждане, которые постоянно живут в России и платят налоги. При этом ежемесячный доход семьи не должен быть больше 1,5 нормы прожиточного минимума.

На днях представители Минтруда сообщили, что в России сумма ежемесячного единого пособия на детей составляет 15 тысяч рублей. Такую выплату могут получать все нуждающиеся семьи с момента рождения ребенка до достижения им 17 лет.

Дети Выплаты в России Семья Налоги
13 июля 2024, 15:18
Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 5,1%
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин подписал закон, индексирующий военные пенсии на 5,1% с 1 октября 2024 года. Документ опубликовали на сайте правовых актов.

Размер пенсии военных составлял 85,47% от размера денежного довольствия, с октября этот коэффициент увеличится до 89,32%. После индексации выплаты повысятся в среднем на 500 рублей, указали в комитете Совфеда по соцполитике. Для повышения пенсий деньги выделят из бюджетных ассигнований.

Ранее глава государства назвал справедливой идею об индексации пенсий работающим россиянам. Он отметил, что это решение давно назрело, о нем уже не раз говорили многие люди. Закон о повышении пенсий вступит в силу с января 2025 года.

Пенсия Законы Военные
12 июля 2024, 17:57
Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин подписал закон, вводящий с 2025 года прогрессивную шкалу НДФЛ. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Ставка подоходного налога составит от 13 до 22%. Минимальную ставку будут платить лица, чей годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей. За доход до пяти миллионов придется заплатить уже 15%, до 20 миллионов - 18%, до 50 миллионов - 20%, а получающие больше этой суммы заплатят 22-процентный налог. При этом мера не коснется северных надбавок и довольствия участников СВО. Повышенный налог платить будут только с превышения указанной суммы.

Кроме того, предельный размер дохода, до достижения которого можно применить стандартные налоговые вычеты, вырастет с 350 до 450 тысяч рублей.

Ранее Forbes опубликовал список крупнейших российских налогоплательщиков. Рейтинг возглавил владелец акций компаний «Новатэк» и «Сибур Холдинг» Леонид Михельсон.

Законы Владимир Путин НДФЛ
12 июля 2024, 09:52
Экспорт бензина из России продлят до сентября
Unsplash
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Вывоз бензина за рубеж приостановят в августе, чтобы урегулировать ситуацию с ценами на топливном рынке. Об этом сообщил «Коммерсант».

Запрет на экспорт предложила продлить Федеральная антимонопольная служба. Эту меру уже поддержал заместитель председателя правительства Александр Новак.

Источники издания связали решение о временном запрете экспорта с непрекращающимся ростом биржевой стоимости топлива. Цена на бензин достигла максимальной отметки с сентября прошлого года. Также собеседники газеты напомнили, что НПЗ не могут нарастить производство бензина и удовлетворить повышенный спрос на внутреннем рынке.

В издании добавили, что экспорт уже снизили и сами компании - только за первую треть июня он сократился в два раза по сравнению с 2023 годом.

Запрет на вывоз бензина за рубеж уже устанавливали с 20 мая по 30 июня. Эксперты объясняли, что запрет помогает стабилизировать цены во время туристического сезона, когда растет число поездок на авто.

Экспорт Бензин Россия

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