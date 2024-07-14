Стало известно, кто из россиян получит самую маленькую пенсию

Читайте нас в:

По словам эксперта, чем больше человек работает без официального трудового стажа, тем меньше будет его пенсия.

«Важно, чтобы квалифицированный труд оплачивался достойно, а отчисления в Социальный фонд могли обеспечить достойную старость», - подчеркнула Мирзабалаева.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что решение об индексации пенсий работающим пенсионерам давно назрело. Закон об индексации пенсий работающим пожилым россиянам вступит в силу с января 2025 года.