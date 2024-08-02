Стало известно, кому ждать повышения зарплаты до конца года

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«1 октября будут проиндексированы на 4,5% заработные платы работников бюджетных учреждений, например, сотрудников силовых структур, военнослужащих и работников сельских и лесных хозяйств», - сказал он.

Дударев напомнил, что индексацию зарплат приостановили для судей, гражданских служащих и депутатов Госдумы.

Единовременное повышение зарплат касается представителей только тех профессий, чьи зарплаты формируют из госбюджета. Коммерческие структуры определяют сроки и размеры индексации самостоятельно.

Ранее стало известно о рост зарплат у российских государственных служащих , включая дипломатов. Указ о повышении им должностных окладов подписал президент Владимир Путин.