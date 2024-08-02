02 августа 2024, 03:11

Стало известно, кому ждать повышения зарплаты до конца года

РИА «Новости»
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С 1 октября 2024 года размер заработных плат ряда работников бюджетной сферы поднимется на 4,5%. К ним относятся военнослужащие и работники сельских и лесных хозяйств, рассказал РИА «Новости» директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

«1 октября будут проиндексированы на 4,5% заработные платы работников бюджетных учреждений, например, сотрудников силовых структур, военнослужащих и работников сельских и лесных хозяйств», - сказал он.

Дударев напомнил, что индексацию зарплат приостановили для судей, гражданских служащих и депутатов Госдумы.

Единовременное повышение зарплат касается представителей только тех профессий, чьи зарплаты формируют из госбюджета. Коммерческие структуры определяют сроки и размеры индексации самостоятельно.

Ранее стало известно о рост зарплат у российских государственных служащих , включая дипломатов. Указ о повышении им должностных окладов подписал президент Владимир Путин.

Сельское хозяйство Военные Депутаты Зарплаты
01 августа 2024, 15:34
По делу «королевы марафонов» утвердили обвинительное заключение
РИА «Новости»
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Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу блогера Елены Блиновской. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и неправомерном обороте платежных средств. Дело будут рассматривать в Савеловском районном суде.

По данным следствия, «королева марафонов» и ее супруг Алексей не заплатили 906 миллионов рублей налогов, а затем еще и легализовали из них 716 миллионов.

Дело против Алексея Блиновского выделили в отдельное производство, а его самого объявили в федеральный розыск.

По некоторым сведениям , он служит добровольцем в зоне специальной военной операции.

Ранее Блиновская подала в суд иск о банкротстве. Налоговый юрист Иван Морозов рассказал , с какой целью она это сделала.

Задержание блогера Елены Блиновской Елена Блиновская
01 августа 2024, 14:19
Финские аграрии испугались новых санкций против России
РИА «Новости»
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Европейские производители удобрений призвали обложить конкурентов из России санкциями. Фермеры в Финляндии выступили против этой инициативы из-за угрозы роста цен, сообщила телерадиокомпания Yle.

До сих пор политики не вводили антироссийские санкции в таких сферах, как сельское хозяйство и производство продуктов питания, указали журналисты.

Однако местные производители удобрений призвали Евросоюз изменить своему принципу - ввести ограничения либо ввозные пошлины для удобрений. Генеральный секретарь лоббистской организации Fertilizers Europe Антуан Ходжа признал, что это спровоцирует временный скачок цен. По его подсчетам, они стабилизируются после того, как европейские производства нарастят мощности.

Такая перспектива встревожила фермеров. Эксперт по зерну Макс Шульман заявил, что удобрения и так слишком дорогие, а после введения санкций могут стать и вовсе недоступными. Он обвинил крупные компании в эгоизме.

«Это сразу станет довольно сильным ударом по рынку, и его примем на себя мы, производители. <…> Они охраняют свою долю рынка и стараются следить за размером прибыли», - сказал представитель аграриев.

Российские удобрения продолжили поставлять в Германию. Местные производители не справились с импортозамещением из-за слишком высоких цен на газ , который используют при производстве добавок.

Финляндия Экспорт Сельское хозяйство Санкции Россия Евросоюз Деньги Экономика
01 августа 2024, 09:17
Россиянам рассказали, в каких случаях перестают выплачивать пенсию
РИА «Новости»
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Социальный фонд прекращает выплату пенсий, если человек признан безвестно отсутствующим или умер, при утрате права на получение пенсии и в других случаях. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщила доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

«Прекращение начисления пенсий возможно в случае смерти пенсионера, либо признания его безвестно отсутствующим или умершим в установленном законом порядке», - сказала она.

Дзгоева отметила, что также выплаты прекращают в случае отказа человека от получения пенсии. Еще один возможный вариант для этого - аннулирование вида на жительство пенсионеру-иностранцу.

«В некоторых случаях ранее прекращенная пенсия может быть восстановлена. Например, в случае отмены решения суда об объявлении пенсионера умершим», - добавила доцент.

Ранее россиянам рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию.

Пенсия Россия
01 августа 2024, 09:06
Закон о легализации майнинга криптовалют в России поддержал комитет Совфеда
РИА «Новости»
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Закон, который легализует в России деятельность по добыче криптовалют, получил поддержку в профильном комитете Совета Федерации. Его рекомендовали одобрить в верхней палате российского парламента, сообщил ТАСС.

Свою оценку проекту дали в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Ожидается, что закон рассмотрят на пленарном заседании 2 августа.

На рассмотрение Госдумы его внесли в ноябре 2022 года, затем в апреле этого года в ГД вернули его доработанную версию.

Совет Федерации РФ Криптовалюты

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