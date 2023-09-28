Стало известно, кому в России с 1 октября повысят пенсии

Читайте нас в:

Она напомнила, что пенсии увеличивают с октября у тех, кто достиг в сентябре возраста 80 лет. Изменения коснулись также пенсионеров-получателей страховых пенсий, кто получил первую группу инвалидности.

«После повышения размер ежемесячной фиксированной выплаты к страховой пенсии у этих двух категорий составит 15 134,66 рубля», - отметила экономист.

Кроме того, на 10,5% проиндексируют пенсии всем бывшим военнослужащим и приравненным к ним бывшим сотрудникам других силовых ведомств - ФСБ, Службы внешней разведки, Следственного комитета, ФСИН, МВД, Росгвардии, МЧС и т. д.

Специалисты Роскачества напомнили о способах перерасчета пенсии. Например, его производят в автоматическом формате, когда пенсионер достиг 80-летнего возраста.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.